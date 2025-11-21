청라 SK V1, 제3연륙교·7호선 호재로 성장 가속… 서부권 핵심 업무지로 주목

청라국제도시는 산업 기반과 교통, 생활 편의시설이 결합된 구조로 빠른 속도로 비즈니스 도시로 변모하고 있다.여기에 제3연륙교와 7호선 청라 연장 사업이 본격화되며 서울과 인천공항을 동시에 연결하는 서부권 광역 네트워크의 중심지로 위치가 강화되고 있다.이 가운데 청라국제도시 내 최대 규모 업무시설인 ‘청라 SK V1’이 풍부한 교통 인프라와 입지 경쟁력을 앞세워 기업들의 관심을 끌고 있다. 제3연륙교와 7호선 등으로 광역 교통여건이 대폭 강화되면서 청라국제도시 내 수요는 물론, 서울을 포함한 수도권 주요 지역과 인천공항을 잇는 허브 지역의 핵심 업무시설로도 주목도가 높다.청라국제도시는 교통뿐 아니라 앞서 지난해 코스트코 청라점 개점 이후 스타필드 청라(2027년 예정), 아산병원 청라 분원(2029년 예정) 등의 대규모 개발 호재도 진행 중이다. 비즈니스와 생활이 함께 작동하는 도심형 자족지구로 진화하는 가운데 청라 SK V1은 일대를 대표할 업무시설로서 많은 기업들의 입주 문의가 이어지고 있다.제품 자체도 고유의 설계 경쟁력을 확보했다. 3번 회전만으로 7층까지 차량이 진입 가능한 직선형 드라이브인 시스템을 적용해 일반적인 드라이브인 대비 물류 이동의 효율을 차별화했다. 또한 도어투도어, 전 호실 발코니 및 테라스형 오피스 설계, 포켓형 휴게공간 및 입주자 회의실 등 실사용자 중심의 편의 설계도 대거 반영됐다.청라 SK V1은 지하 2층~지상 10층 규모로 지식산업센터를 비롯해 분양 창고, 근린생활시설 등 복합 공간으로 구성돼 있다. 산업, 물류, 사무 기능 외에도 상업 및 휴게 기능을 단지 내에서 함께 해결할 수 있는 점에서 중소기업부터 스타트업, 제조·유통 기업까지 다양한 수요층이 입주할 수 있는 구조다.청라 SK V1 홍보관은 현장 105호에 마련돼 있으며, 현재 방문예약제를 통해 상담이 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com