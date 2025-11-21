지하철·산단·신도시 조성 등 개발호재 풍부, ‘서수원 에피트 센트럴마크’ 등 주목 받아

서수원 에피트 센트럴마크 투시도. HL디앤아이한라㈜ 제공

‘10·15부동산대책’ 시행 이후 수도권 수요자이 비규제지역에 주목하고 있다. 특히 지하철 건설, 첨단산업단지 조성 등 초대형 개발 호재가 쏟아지고 있는 비규제지역의 분양시장은 청약자들이 모이며 흥행하는 추세다.실제 수도권에서 이러한 대형 개발 호재 수혜가 기대되는 지역의 아파트 분양시장에는 청약자들이 대거 몰렸다.한국부동산원 청약홈에 따르면, 대우건설이 지난 5월 경기 하남시 천현동에서 공급한 ‘교산 푸르지오 더퍼스트’ 201세대 모집에 5만2920명이 신청해 평균 경쟁률 263.3대 1을 기록했다.이 아파트는 3기 신도시로 조성되는 하남교산지구에 들어서는 데다 인근에 서울지하철 3호선 연장선인 ‘송파하남선’이 예정돼 있다.중흥토건이 지난 7월 인천시 서구 불로동 검단신도시에서 분양한 ‘검단호수공원역 중흥S-클래스’도 1순위 청약 접수 결과 522세대 모집에 6831건이 접수돼 평균 13.09 대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난 6월 개통된 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 가깝다는 점이 크게 작용해 높은 경쟁률을 기록한 것으로 보인다.이처럼 비규제지역에서 개발 호재가 청약시장에서 흥행 요소로 작용하면서, 건설사들도 연말에 개발 호재를 품고 있는 수도권 비규제지역에 앞다퉈 아파트를 분양할 계획이다.HL디앤아이한라㈜는 경기 수원시 권선구 당수동 당수공공주택지구에서 ‘서수원 에피트 센트럴마크’를 11월에 공급한다. 올해 들어 분양가가 천정부지로 치솟는 상황에서 공공주택지구에 공급되는 만큼, 가격 부담이 상대적으로 덜한 ‘분양가 상한제’가 적용된다. 특히 권선구는 ‘10·15부동산대책’ 규제 대상에서도 제외된다.당수공공택지지구의 중심부 M1, M2블록에 들어서는 ‘서수원 에피트 센트럴마크’는 총 2개 블록으로 조성된다. M1블록은 지하 2층에 지상 25층, 2개 동에 ▲74㎡ 94세대 ▲84㎡A 48세대 ▲103㎡A 48세대를 포함해 총 190세대로 구성된다. M2블록은 지하 2층에 지상 25층, 3개 동에 ▲74㎡ 91세대 ▲84㎡A 71세대 ▲84㎡B 48세대 ▲103㎡A 23세대 ▲103㎡B 46세대 ▲117㎡ 1세대 등 280세대 규모다. 두 블록을 합치면 총 470세대에 달한다.이 단지는 신분당선 연장, 신도시 개발, 첨단산업단지 조성 등 3대 대형 개발 호재를 품고 있다. 지하철 신분당선 연장(광교~호매실) 사업이 2029년 개통을 목표로 속도를 내고 있다. 신분당선이 개통되면 호매실역에서 서울 강남까지 이동시간이 현재 1시간 20분대에서 40분대로 절반 가량으로 단축된다.단지가 위치한 수원당수지구는 95만여㎡ 규모의 공공주택지구로, 7800여 세대의 아파트가 건설돼 1만9000여 명을 수용할 예정이다. 이 지구는 서쪽에 70만여㎡ 규모로 조성 중인 수원당수2지구, 남쪽의 312만㎡ 규모의 수원호매실지구와 하나의 생활권으로 통합된다. 이렇게 되면 3만3000여 세대 규모, 8만7000여명을 수용하는 서수원권의 신흥 주거타운이자 새로운 성장 거점으로 발전할 것으로 기대된다.인근에는 첨단산업단지인 ‘수원R&D사이언스파크’와 ‘탑동이노베이션밸리’ 조성사업이 본격화하고 있다. 권선구 입북동 일대 35만여㎡ 부지와 권선구 탑동 일대 26만㎡ 부지에 각각 기업연구소와 벤처기업이 한데 어우러진 연구개발(R&D) 인프라가 구축되고, 반도체·바이오·인공지능(AI) 분야 등 연구개발 중심의 첨단산업단지가 조성될 예정이다.호반건설은 인천시 서구 원당동에서 ‘호반써밋 인천검단 3차’를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 29층 8개 동, 총 905세대 규모이며 타입별로는 ▲84㎡A 105세대 ▲84㎡B 293세대 ▲84㎡C 116세대 ▲84㎡D 106세대 ▲97㎡ 142세대 ▲97㎡P 143세대 등이 나온다.‘인천검단 호반써밋 3차’는 검단신도시에 들어설 뿐만 아니라 인천지하철 1호선 연장선 아라역이 가까운 역세권 아파트로 주목받고 있다. 지난 6월에는 인천지하철 1호선 연장선이 개통되며 검단호수공원역, 신검단중앙역, 아라역 등 3개 역이 신설됐다.DL이앤씨는 경기 화성시 오산동에서 공공임대주택 ‘e편한세상동탄역어반원’을 12월 공급한다. 지하 4층~지상 46층, 공동주택 3개 동, 총 610세대로 구성된 이 아파트는 향후 분양전환이 가능해 무주택 실수요자들에게 관심을 받고 있다.단지는 GTX·SRT가 지나는 동탄역이 가깝고 더구나 서울지하철 1호선 서동탄~동탄 연장선과 인덕원~동탄 복선전철 공사가 인근에 진행 중이다.부동산업계 한 관계자는 “최근 정부의 ‘10·15부동산대책’ 발표 이후 수요자들은 중도금 대출이나 청약조건 등 규제가 덜한 수도권 비규제지역, 특히 지하철 연장 등 개발 호재가 풍부한 지역으로 관심이 쏠리는 것 같다”면서 “수도권 남부에 내 집 마련을 고민하는 수요자라면 신분당선 연장, 첨단산업단지 조성 등 개발 호재가 줄을 잇고 있는 ‘서수원 에피트 센트럴마크’를 고려해 보는 것도 좋을 것”이라고 분석했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com