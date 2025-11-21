예상 깬 최소 규모 인사 단행

(왼쪽부터) 전영현 DS(반도체)부문장 겸 메모리사업부장, 노태문 DX(가전)부문장 겸 MX(모바일)사업부장./삼성전자

(왼쪽부터) 박홍근 SAIT원장, 윤장현 DX부문 CTO(사장) 겸 삼성리서치장./삼성전자

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장)이 승진해 공동 대표이사(CEO)자리에 올랐다. 삼성전자 CEO가 전영현 부회장과 노태문 사장 2인 체제로 개편되는 것이다.삼성전자가 사장 승진 1명, 업무 변경 3명 등 총 4명 규모의 2026년 정기 사장단 인사를 21일 발표했다.노태문 사장은 올 3월부터 8개월간 맡아온 디바이스경험(DX ) 부문장 직무대행을 떼고 정식 부문장이자 대표이사로 선임됐다. DX 부문장과 모바일경험(MX )사업부장은 그대로 맡는다.삼성전자 대표이사 겸 DS 부문장, 메모리사업부장, SAIT (옛 종합기술원) 원장 등 3가지 업무를 담당했던 전영현 부회장은 SAIT 원장직을 뗐다. SAIT 원장은 하버드대 교수 출신 외부인사인 박홍근 사장이 신규 임명됐다. 박홍근 사장은 1999년 하버드대 교수로 임용됐고, 25년 이상 화학·물리·전자 등 기초과학과 공학 전반의 연구를 이끌어왔다.삼성전자 DX 부문 최고기술책임자(CTO) 사장 겸 삼성 리서치장엔 윤장현 삼성벤처투자 대표이사가 승진 임명됐다.윤 사장은 사물인터넷&타이젠 개발팀장, 소프트웨어 담당 등의 보직을 거치며 인공지능(AI), 로봇, 바이오, 반도체 등 유망 기술 투자를 주도해왔다.삼성전자의 이번 사장 인사는 2019년(부회장 1명, 사장 1명) 이후 최소 규모이다. 당초 테크 업계에선 이번 인사가 이재용 회장이 사법 리스크를 털고 하는 첫 인사라 대규모가 될 것이라는 관측이 많았다.이 달 사업지원 태스크포스(TF)가 박학규 사장 중심의 ‘사업지원실’로 공식 출범하면서 대폭 인사가 있을 것이라는 전망이 나왔으나 예상을 깨고 소폭 인사에 그쳤다.메모리반도체 등 주요 사업의 경쟁력 강화와 안정을 위한 선택으로 해석된다. 업계에서는 삼성전자가 시장 상황에 따라 수시 인사 기조를 이어갈 것이라는 전망이 나온다.삼성전자는 올 3월과 4월 MX 사업부 최고운영책임자(COO ) 사장과 DX 부문 최고디자인책임자(CDO ) 사장 인사를 단행한 바 있다. 같은 날 삼성벤처투자는 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부장 겸 IT 사업팀장이었던 이종혁 부사장을 신임 대표이사 부사장으로 내정하는 인사를 발표했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com