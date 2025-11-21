홈 한경BUSINESS [속보] 포스코, 연이은 인명사고에 포항제철소장 보직해임 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511218369b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.21 15:55 수정2025.11.21 15:55 강홍민 기자 연합뉴스포스코, 연이은 인명사고에 포항제철소장 보직해임강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 김은혜 "건국 이래 최초 재정 관리 포기 선언"···李정부 예산안 비판 최태원 "AI로 사회적 가치 측정 가능해져…새로운 자본주의 필요" 포스코, 포항제철소장 전격 경질…이희근 사장이 직접 지휘 봉화·태백·석포 공투위, 민변에 공식 서한…"UN 간담회서 주민 배제" “반중시위는 정당” 이종배 서울시의원 ‘사실 기반 우려’ 주장