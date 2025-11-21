김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "26년도 예산안을 보니 이재명 정부의 메시지가 선명하다"며 이같이 말했다.
이어 "4년 연속 국가 재정을 GDP 대비 4% 이상 적자로 가겠다고 선언했다. 대한민국 건국 이래 최초 재정 관리 포기 선언이다"라며 "해마다 백조원 넘는 빚을 만들겠다는 거다. 우리 아들딸들이 한 명당 수억원씩 갚아야 할 돈"이라고 주장했다.
그러면서 "그 많은 돈을 어디에 쓸까. 소상공인 폐업이 속출하는데, 세금 징수하겠다고, 125억 예산을 책정했다"며 "집 없는 청년들 주택구입·전세대출금을 3조 7천억 원이나 줄인 이 정부는 민주노총 전셋값 지원해 주겠다고 55억 원 투척하겠다고 한다"고 했다.
또 "묻지마 펀드 좋아하는 이재명 정부. 150조 국민 성장 펀드를 추진하지만, 국가가 보전해 겨우 수익률 0.75% 그쳤던 문재인 정부의 뉴딜펀드 악몽 재판"이라며 "수익률이 저조하면, 결국 국민들이 노후에 의지할 국민연금까지 손댈 가능성이 있다. 선거 보은하느라 나라 곳간 손대는 거 아닙니까"라고 반문했다.
김 의원은 "또 한 됫박 씨를 자기편 농사짓는데 뿌려 선거 때 한 가마 수확하겠다는 거다. 그러면서 소비쿠폰 뿌려서 오른 물가, 민생 파탄 책임은 기업에게 물어 법인세 8조원 더 걷겠다고 한다"며 "90년대 짜장면 2천 원 할 때 만든 상속증여세 기준으로 아직까지 국민에게 혈세 받아내려 하고 있다"고 주장했다.
이어 "청년들의 내 집 마련을 위해선 특별 정책대출로 제대로 늘려야 한다"며 "아이들의 보육과 교육비는 국가가 책임 있게 챙기며, 일회성 쿠폰이 아닌 지속 가능한 일자리로 국민 누구나 자신의 삶을 설계할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
그러면서 "내 삶의 진짜 미래를 그릴 권리, 국민에게 다시 돌려드려야 한다"고 덧붙였다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
