김은혜 국민의힘 의원은 21일 이재명 정부의 2026년 예산안에 대해 "대한민국 건국 이래 최초 재정 관리 포기 선언"이라고 비판했다.김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "26년도 예산안을 보니 이재명 정부의 메시지가 선명하다"며 이같이 말했다.이어 "4년 연속 국가 재정을 GDP 대비 4% 이상 적자로 가겠다고 선언했다. 대한민국 건국 이래 최초 재정 관리 포기 선언이다"라며 "해마다 백조원 넘는 빚을 만들겠다는 거다. 우리 아들딸들이 한 명당 수억원씩 갚아야 할 돈"이라고 주장했다.그러면서 "그 많은 돈을 어디에 쓸까. 소상공인 폐업이 속출하는데, 세금 징수하겠다고, 125억 예산을 책정했다"며 "집 없는 청년들 주택구입·전세대출금을 3조 7천억 원이나 줄인 이 정부는 민주노총 전셋값 지원해 주겠다고 55억 원 투척하겠다고 한다"고 했다.또 "묻지마 펀드 좋아하는 이재명 정부. 150조 국민 성장 펀드를 추진하지만, 국가가 보전해 겨우 수익률 0.75% 그쳤던 문재인 정부의 뉴딜펀드 악몽 재판"이라며 "수익률이 저조하면, 결국 국민들이 노후에 의지할 국민연금까지 손댈 가능성이 있다. 선거 보은하느라 나라 곳간 손대는 거 아닙니까"라고 반문했다.김 의원은 "또 한 됫박 씨를 자기편 농사짓는데 뿌려 선거 때 한 가마 수확하겠다는 거다. 그러면서 소비쿠폰 뿌려서 오른 물가, 민생 파탄 책임은 기업에게 물어 법인세 8조원 더 걷겠다고 한다"며 "90년대 짜장면 2천 원 할 때 만든 상속증여세 기준으로 아직까지 국민에게 혈세 받아내려 하고 있다"고 주장했다.이어 "청년들의 내 집 마련을 위해선 특별 정책대출로 제대로 늘려야 한다"며 "아이들의 보육과 교육비는 국가가 책임 있게 챙기며, 일회성 쿠폰이 아닌 지속 가능한 일자리로 국민 누구나 자신의 삶을 설계할 수 있도록 하겠다"고 말했다.그러면서 "내 삶의 진짜 미래를 그릴 권리, 국민에게 다시 돌려드려야 한다"고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com