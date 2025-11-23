KASLI한국수어통역사협회, 21일-22일 양일간 전주서 농맹인 당사자 중심 전문 강사 양성

KASLI한국수어통역사협회 제공

이번 과정에는 농맹인과 촉수화통역사, 강사진이 함께 참여해 이론·실습·훈련을 포함한 13시간의 기초 훈련으로 소규모 집중 교육 방식으로 진행됐다.KASLI는 2017년부터 농맹인 강사 양성과 촉수화통역사 양성교육을 지속적으로 운영해왔다. 또한 국가공인수어통역사 보수교육, 수어통역센터 직원교육 등을 통해 농맹인 당사자의 역량 강화와 촉수화 통역 전문성 확보에 힘써 왔다.특히 협회는 2017 미국 농맹인 국제캠프 통역지원, 2018 일본 아시아 농맹인 컨퍼런스, 2019 호주 DBI 국제농맹인 컨퍼런스, 2023 한국 개최 세계수어통역사협회(WASLI) 컨퍼런스, 세계농아인연맹(WFD) 컨퍼런스 등에서 지속적으로 통역지원을 이어오며 국내외 농맹인 커뮤니티의 리더십 성장과 촉수화 통역 발전에 기여했다.고경희 KASLI 회장은 “농맹인 강사양성과정·촉수화통역사 양성 과정에서 농맹인 당사자가 배제되는 교육은 있을 수 없다”며 이번 교육의 취지를 밝혔다.이어 “호남권 농맹인 강사 양성과정은 기초과정을 발판으로 해 심화과정과 지속적 현장 실습을 통해 전문 강사로 성장하도록 지원할 것”이라며,“촉수화통역사 양성과정 또한 실전 통역 능력이 중요하기 때문에 배운 지식이 바로 현장에서 활용될 수 있도록 훈련 기회를 확대하겠다”고 덧붙였다.고 회장은 2023년 WASLI 세계수어통역사협회 부회장으로 선출되어 국제 활동을 이어가고 있다. 호주 수어통역사 컨퍼런스, 영국 수어통역사 컨퍼런스, 라틴아메리카 수어통역사 컨퍼런스 등 여러 국제 무대에서 ‘농맹인과 수어통역사의 콜라보레이션’을 주제로 강연해 오며국제 농맹인 커뮤니티와 수어통역 분야의 협력 모델을 제시해 왔다.또한 오는 26일 WASLI 세계수어통역사협회와 WFDB 세계농맹연맹이 공동 주최하는 국제 웹비나(Webinar)를 직접 기획하고 진행할 예정이다.한편, KASLI는 이번 호남권 교육을 시작으로 농맹인 강사 양성과 촉수화 통역사 양성 프로그램을 전국 권역으로 확대할 계획이다. 더불어 농맹인 당사자 중심의 교육 체계를 강화하고 현장에서 필요한 전문 인력 양성에 지속적으로 기여하겠다는 비전을 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com