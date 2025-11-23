"청년층 일자리가 사리졌다"···1년새 12만개 '증발'

2030 청년층의 새 일자리가 역대 최소 규모로 줄었다는 조사결과가 나왔다.23일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 임금근로 일자리 중 2030세대 신규채용은 2분기 기준 240만8천개로, 작년 같은 기간보다 11만6천개 감소했다.2018년 관련 통계 작성 이래 2분기 기준 가장 적은 수준이다.2분기 기준으로는 2022년 279만3천개에서 2023년 272만5천개, 지난해 252만4천개 등으로 3년째 감소세를 이어갔다. 2018년(285만6천개)과 비교하면 50만개 가까운 일자리가 증발했다.특히 대졸자의 첫 사회진출과 맞물리는 '20대 이하' 신규채용이 총 137만개로, 작년 2분기보다 8만4천개 줄었다. 관련 집계 이후로 최소 규모다.30대 신규채용도 작년 2분기 107만개에서 올해 2분기 103만8천개로 3만2천개 감소하면서 역대 최소치를 기록했다.신규채용 일자리란 기업체 신설 또는 사업확장 등으로 새롭게 생긴 일자리다. 신규 일자리가 줄었다는 것은 기업이 기존 인력 외에 추가로 뽑는 '새 일자리'가 사라지고 있다는 뜻이다. 구조적인 성장세 둔화가 이어지고, 미국 관세장벽을 비롯해 대내외 불확실성이 증폭하면서 기업들이 사업 확장이나 신규 채용을 꺼리는 흐름을 반영한 것으로 보인다.업종별로는 건설업과 제조업에서 청년층 신규 일자리 창출이 크게 위축됐다.2분기 건설업의 '30대 이하' 신규 일자리는 18만7천개로, 1년 전보다 3만2천개 줄었다. 제조업의 30대 이하 신규일자리 역시 1년새 47만6천개에서 42만8천개로 4만8천개 감소했다.상대적으로 안정적인 임금근로 분야로 분류되는 제조업과 건설업에서만 청년층의 새 일자리가 8만개 사라진 것이다.전체 청년층 신규채용 감소분(11만6천개)의 70%가량에 해당하는 규모다.기획재정부는 지난주 일자리전담반 회의에서 "산업ㆍ인구구조 변화, 노동시장적 요인, 경기적 요인 등이 복합 작용하면서 청년층 고용부진이 장기화하고 있다"고 진단하면서 청년층 취업을 뒷받침하는 정책과제를 향후 경제성장전략 등에 우선 반영하기로 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com