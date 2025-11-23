사진=연합뉴스

이재명 대통령은 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문한 가운데 프리드리히 메르츠 독일 총리를 만나 독일의 통일 경험과 노하우를 물었다.22일(현지 시간) 이재명 대통령이 남아프리카공화국 요하네스버그 엑스포 센터에서 열린 G20 정상회의 제1세션에서 발언을 마치고 미소를 보이고 있다. 뉴시스이 대통령은 정상회담 모두발언에서 “대한민국은 독일의 경험에서 배울 것이 많이 있다”며 “어떻게 분단을 극복하고 통일독일을 이뤄냈는지, 그 경험을 배우고 대한민국도 그 길을 가야 한다”고 강조했다.그러면서 “혹시 숨겨놓은 특별한 노하우가 있다면 꼭 알려달라”고 웃으며 말했다.이에 메르츠 총리는 “비밀 노하우는 없다”고 답하며 웃었다.메르츠 총리는 한반도 주변 정세에 대한 궁금증을 드러내기도 했다.그는 “한반도와 주변의 상황에 대해 많은 관심을 갖고 있다. 북한에 대해서도 궁금한 것이 많다”며 “대한민국의 대(對)중국 인식 역시 궁금하다. 저희도 대중국 전략을 고심 중이기 때문”이라고 말했다.아울러 대통령실은 이날 정상회담에서 이 대통령이 한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력을 설명하고, 분단 극복과 통일의 경험을 가진 독일의 지지를 요청했다고 전했다.아울러 양 정상은 향후 에너지, 핵심광물 등 공통의 관심 분야를 중심으로 관계를 강화하자는데 공감대를 구축했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com