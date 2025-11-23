서울 중구 남산에서 바라본 도심에 아파트 단지가 보이고 있다. 사진=뉴스1

10·15 주택시장 안정화 대책 시행 이후 규제지역으로 포함된 곳들의 아파트 전세금이 한 달 만에 2%이상 뛴 것으로 나타났다.23일 부동산 중개·분석업체 집토스가 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 대책 전후 아파트 시레글 비교한 결과 새로 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 및 토지거래허가구역에 편입된 서울 21개 구와 경기도 12개 시·구의 전세 가격이 각각 2.8%, 2.0% 상승한 것으로 집계됐다.집토스는 ‘삼중 규제’(조정지역·투과지구·토허구역)가 모두 적용된 지난달 20일을 기준으로 대책 시행 전(9.20∼10.19)과 시행 후(10.20∼11.19)한 달 동안 동일 단지·면적에서 각 1건 이상 전세 거래가 발생한 아파트(1층 이하는 제외)를 비교 분석했다.앞서 집토스는 같은 방식으로 대책 시행 이후 매매가격 상승률을 1.2%로 산출한 바 있는데 서울의 경우 전셋값 상승률이 매매가 상승 폭의 두 배를 넘은 셈이다.서울 종로구 숭인동 롯데캐슬천지인 전용면적 111.73㎡는 지난달 24일 7억7250만원(3층)에 전세 계약이 체결돼 신고가를 경신했다. 기존 세입자가 계약갱신요구권을 사용해 이전 보증금(7억5000만원)보다 2250만원 오른 금액이다.또 서울 양천구 목동 부영3차 전용 95.99㎡는 7일 12억원(18층)에 신규 전세 계약이 이뤄졌다. 지난 6월 같은 면적의 최고 전세금 10억원(17층)대비 약 5개월 만에 2억원 상승한 수준이다.10·15대책 이후 규제지역과 토허구역이 동시에 묶이면서 전세를 끼고 매수하는 ‘갭투자’가 사실상 차단됨 점이 전세 매물 부족을 심화시키며 가격을 끌어올렸다는 분석이다.이미 규제지역·토허구역이었던 강남권 3구(강남·서초·송파구)와 용산구도 대책 발표 후 전셋값이 2.7% 올랐다.서울 강남구 개포동 개포자이프레지던스 전용 102.5776㎡ 지난달 26일 20억원(11층)에 전세가 새로 계약돼 지난 8월 기록된 최고가 17억 4300만원(16층)보다 2억 5000만원 이상 높아졌다.이재윤 집토스 대표는 “매매 시장을 잡기 위한 고강도 규제가 오히려 임대차 시장의 수급 균형을 무너뜨려 전세가를 밀어 올리고 있다”며 “신규 전세 물건 품귀 현상을 해소할 퇴로가 열리지 않는 한 서울 주요 지역의 전세난과 가격 상승세는 장기화할 우려가 있다”고 우려했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com