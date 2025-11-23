도로교통공단 대전운전면허시험장에서 어르신들이 고령운전자 교통안전교육을 받고 있다. 2024.7.3/뉴스1

고령 운전자 141명이 사용한 페달 오조작 방지 장치를 분석한 결과 석 달 동안 총 71건의 페달 오조작 의심 상황이 감지된 것으로 나타났다.한국교통안전단이 지난 7월부터 9월까지 고령 운전자에게 지원된 해당 장치의 작동 이력을 점검했다. 시속 15km 이하에서 가속 페달을 80% 이상 밟거나 주행 중 급가속으로 엔진 회전수 4500 rpm(분당 엔진 회전수)에 이른 경우 오조작 의심 사례로 분류했다.다만 모든 사례에서 장치가 정상 작동해 사고로 이어지는 일은 없었다. 이 장치는 정차 또는 저속 주행 중 급가속 입력이 발생하면 페달을 자동으로 제어하는 기능을 갖추고 있다.이번 분석 대상자들은 경찰청, 손해보험협회, 교통안전공단이 추진한 페달 오조작 방지 장치 1차 지원 사업 참여자들이다.예방 효과가 확인되자 경찰청 등은 다음 달 1일부터 서울 등 7개 광역시를 대상으로 고령 운전자 730명을 선정하는 2차 보급사업을 시작할 계획이다.최근 고령층 운전자의 페달 오조작 사고는 잇따르고 있다. 지난 13일 부천시장에서는 67세 상인 A씨의 오조작으로 추정되는 트럭 돌진 사로고 4명이 숨지고 18명이 다쳤다.이어 17일 인천에서도 70대 남성 B 씨가 몰던 차량이 인도로 돌진해 30대 여성과 2살 딸이 크게 다쳤으며 이 역시 페달 오조작 가능성이 제기되고 있다.지역별 고령 운전자 비율은 ▲서울 14.9%(고령 운전자 93만 3889명) ▲부산 16.6%(33만 8134명) ▲대구 15.4%(23만 7371명) ▲인천 13.0%(26만 3491명) ▲광주 12.8%(12만 2485명) ▲대전 13.5%(13만 1660명) ▲울산 13.6%(10만 5298명)로 집계됐다. 고령화 흐름에 따라 이 비중은 매년 더 높아질 것으로 전망된다.한편 국토교통부는 오는 2029년부터 승용차와 소형 화물차 신차에 페달 오조작 방지 장치 장착을 의무화한다는 계획을 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com