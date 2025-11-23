날개 단 'K김' 올해 수출 역대 최대 사진=연합뉴스

해수부 제공

올해 우리나라 김 수출액이 처음으로 10억 달러를 돌파했다.23일 해양수산부는 지난 20일 기준 김 수출 실적이 10억 1500백만 달러(약 1조5000억원)을 기록해 지난해 같은 기간보다 13.2% 증가했다고 밝혔다.연간 기준으로는 지난해 9억 9700만 달러에 그쳤지만 올해는 이른 시점부터 10억 달러 고지를 넘어 역대 최고 실적을 새로 쓴 것이다.해수부는 김의 품질 경쟁력 향상과 북미·유럽 등 주요 시장에서의 수요 확대가 수출 증가를 이끌었다고 분석했다.실제로 미국 수출액은 2억 2000만달러로 전년 대비 15.3% 뛰었고 일본은 13.8% 증가한 2억 1000만 달러를 기록했다. 중국 수출액은 36.6% 급증해 1억달러를 달성했으며 태국(8800만 달러)과 러시아(8500만 달러)도 상위 수출국에 올랐다.정부는 김 수출 확대를 위해 2천700 ㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)규모의 양식장 신규 면허를 내고 가공 설비 현대화·해외판로개척·국제 인증 취득 지원 등 기반 강화 정책을 추진해왔다. 한류를 활용한 해외 마케팅 수요 확대에 힘을 보탰다는 평가다.한편 한국의 김의 경쟁력 확보를 위해 국제 규격화도 추진 중이다. 최근 이탈리아에서 열린 국제식품규격위원회(CODEX·코덱스) 총회에서 김 제품 국제 규격 제정 작업이 새로 승인됐다.품질과 위생, 표시 기준 등이 마련되면 수출 기반이 더욱 강화될 것으로 기대된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com