민주 47.5%·국힘 34.8%

연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 지난주보다 소폭 올랐다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 17~21일 전국 18세 이상 유권자 2523명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지도는 55.9%를 기록했다. 이는 전주 대비 1.4%p 오른 수치다.이 대통령 지지율은 11월 첫째 주 56.7%에서 11월 둘째 주 54.5%로 떨어졌다가 이번 조사에서 다시 상승세로 돌아섰다.부정 평가는 40.5%로 0.7%p 하락했다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.6%였다.20∼21일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.5%, 국민의힘이 34.8%로 각각 집계됐다. 민주당은 전주보다 0.8%p 오르며 4주 연속 상승세를 이어갔다. 국민의힘은 전주보다 0.6%p 올랐다.이어 개혁신당은 3.8%, 조국혁신당은 2.9%, 진보당은 1.1%의 지지율을 기록했다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 8.0%로 조사됐다.두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 각각 4.8%, 3.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com