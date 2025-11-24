윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 2025.9.26 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 임기 중이었던 지난 2023년 2월 국정원 업무보고를 받은 자리에서 소주와 맥주를 섞어 마시다가 취해서 경호원에 업혀 나왔다는 일화가 밝혀졌다.23일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연한 더불어민주당 윤건영 의원에 따르면 “윤석열 씨가 2023년 2월에 국정원 업무보고를 간 모양이다. 대통령이 되면 각 기관에 가서 업무보고를 받는다. 업무보고를 가서 보고를 대충 끝내고 소폭을 말았다고 한다”고 말했다.이어 그는 “테이블마다 소폭을 막 돌려서 너무 취해서 경호관한테 업혀 나왔다는 이야기를 들었다”며 “제가 이 이야기는 방송에서 (그동안) 안 했다. 왜냐하면 너무하잖나. 일국의 대통령인데”라고 설명했다.윤 의원은 “윤석열 김건희 내외의 기행 제가 밝힌 것 중에 하나이기도 한데 가짜 출근을 들키지 않으려고 돈 4억 들여서 지하 창고를 만들었다”며 “대통령이 가짜 출근한다는 것도 정말 상식을 넘어서는 상상을 초월하는 일인데 그걸 들키지 않으려고 멀쩡한 돈 4억을 들여서 통로를 따로 만든다”고 지적했다.또 “그리고 집무실에 사우나를 둔다. 술 먹고 술이 안 깨니까 집무실에서 사우나를 한다”며 “ 심지어 해외 순방을 가면서 참이슬 후레쉬 페트병 10개를 들고 간다. 이게 말이 되느냐”라고 개탄했다.윤 의원은 “저녁에 혼자 힘들 때 한두 잔 하는 거야 누가 뭐라고 하겠느냐. 그걸 낮이나 밤이나 하니까 문제”라고 비판했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com