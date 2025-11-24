Tripo, ‘3D 버전 TikTok’의 새로운 서비스 제공

최근 Tripo AI는 부산 G-Star 게임전에 공식 참가해 자사의 최신 AI 3D 모델 생성기 기술 성과를 선보였다고 밝혔다.아시아 게임 산업 행사 G-Star는 글로벌 주요 게임사, 인디 개발자, 게임 산업 미디어의 큰 관심을 끌고 있다. Tripo AI는 이미지 기반 3D 변환 기술 및 콘텐츠 생성, 실시간 상호작용, 창작 효율 향상 기술력을 바탕으로 전시 현장의 주요 기술적 하이라이트로 떠올랐다.지난 8월, Tripo 운영사 VAST는 AI 3D 대규모 모델의 최신 버전인 Tripo 3.0을 공식 출시하며 3D 콘텐츠 제작 기술에 중대한 돌파구를 마련했다. 글로벌 최초의 AI 네이티브 3D 콘텐츠 창작 플랫폼의 핵심 엔진인 Tripo 3.0은 모델 정밀도, 창작 효율, 상업적 활용성 측면에서 전면적인 업그레이드를 이뤘다. 파라미터 규모를 200억으로 확장하고, TripoSF에 적용된 SparseFlex라는 새로운 기술 아키텍처와 표현 방식을 AI 3D 툴과 AI 3D 도구에 도입하여 모델의 해상도와 효율을 크게 향상시켰다.기능 측면에서도 자세 제어, 대칭 제어, 멀티뷰 이미지 입력, 디테일 스무딩 제어 등 다양한 혁신 기능이 추가돼 사용자는 간단한 스케치나 낙서만으로도 몇 초 만에 정교한 3D 모델을 생성할 수 있다. VAST는 ‘3D 버전 TikTok’을 구축하겠다는 비전 아래, Tripo SG, TripoSF, TripoSR 등을 포함해 18개 이상의 핵심 프로젝트를 오픈소스로 공개했다.VAST 창립자 겸 CEO 송야신은 “모든 기업이 AI 3D 베이스 모델을 보유하고 있는 것은 아니다. Tripo의 경쟁력은 완전히 자체 학습한 AI 3D 대규모 모델에 있다. VAST의 알고리즘 팀은 지금까지 국제 최상위 학회에 50편 이상의 논문을 발표했고 Stability AI 등과 협력해 20개 이상의 프로젝트를 공동 오픈소스화했다. AI 3D 기술은 텍스트 기반 3D 모델 생성기 및 AI 3D 모델링 등 다양한 분야를 깊이 변화시키고 있다. 이 기술이 모든 사람에게 창작과 디자인을 실현할 수 있는 능력을 부여해, 누구나 3D 산업의 창작자가 되기를 바란다”고 말했다.이어 “현재 VAST는 텐센트, 넷이즈 등 글로벌 IT 대기업은 물론 Bambu Lab, HTC 등 유명 하드웨어 제조사와 협력하며 전 세계적 규모의 고객 생태계를 형성하고 있다. VAST는 전 세계 500만 명 이상의 전문 개발자와 700개 이상의 대형 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 누적 생성된 고품질 3D 네이티브 데이터셋은 5천만 건을 돌파했다. 이와 동시에 VAST는 세계 최초의 AI 3D 네이티브 게임 플랫폼인 Tripo GameHub를 구축했다”고 전했다.Tripo GameHub는 초 단위 3D 생성과 AI 실시간 상호작용 기술을 기반으로 개발자가 혁신적인 플레이 방식을 빠르게 구현하고, 비용 절감과 효율 향상을 동시에 실현하도록 돕고 있다. 현재 플랫폼에는 전 세계 300만 명 이상의 개발자와 4만 명 이상의 전문 사용자가 참여해 UGC 기반 3D 콘텐츠의 대규모 생산과 글로벌 확산을 이끌고 있다. 기술과 생태계의 심층적 구축을 기반으로 VAST의 연간 반복 수익(ARR)은 1,200만 달러를 돌파했으며, Tripo GameHub는 지속적인 플레이 방식 탐구와 혁신적 실천을 통해 기술 주도, 생태계 번영, 이용자 공동 창작이 결합된 게임 생태계를 빠르게 구축하고 있다.VAST는 2023년 3월 설립된 AI 기업으로, 범용 3D 대규모 모델 개발에 특화되어 있다. VAST는 대중형 3D 콘텐츠 창작 도구를 통해 3D UGC 플랫폼을 구축하고, 3D 기반 공간을 사용자 경험 향상, 콘텐츠 표현 혁신 및 생산성 증대의 핵심 요소로 만드는 것을 목표로 한다. 2024년 초부터 VAST는 Tripo 대규모 모델을 지속적으로 고도화하며 Tripo1.0부터 Tripo2.5까지 수십억 파라미터 규모의 시리즈 모델을 출시했다. 또한 TripoSR, TripoSG, TripoSF 등 글로벌 오픈소스 커뮤니티에서 높은 평가를 받은 3D 기초 모델과 DCC 소프트웨어 생태계를 위한 플러그인 시리즈를 공개했다.지난 8월 출시된 Tripo 3.0은 핵심 알고리즘 업그레이드와 기능 모듈 최적화를 통해 파라미터 규모를 200억으로 확장했고, 기하학적 선명도와 디테일 표현력을 극대화했다.한편 Tripo의 최신 소식은 X, LinkedIn, YouTube, 샤오홍슈에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com