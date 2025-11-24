5개동 651가구 규모, 면목역 2차 모아타운 4개 구역 중 2개 구역 수주

면목역 2-3구역 가로주택정비사업 조감도. BS한양 제공

BS한양은 22일 개최된 면목역 2-3구역 가로주택정비사업 총회를 통해 해당 사업 시공사로 선정됐다고 밝혔다.BS한양은 올해 1월 면목역 2-1구역을 수주한 데 이어 2-3구역까지 면목역 모아타운 4개 구역 중 2개 구역 시공권을 확보했다. 면목역 2-1구역과 2-3구역에 추가 수주를 통해 총 2천여세대의 대단지를 조성한다는 계획이다.이번에 수주한 면목역 2-3구역은 서울시 중랑구 면목동 142-8번지 일대에 위치하며 서울 지하철 7호선 면목역 역세권에 위치해 교통 접근성이 우수하다. 앞으로 가로주택정비사업으로 통해 지하 3층~지상 최고 37층, 5개동 총 651세대 규모 아파트로 거듭난다.BS한양은 안정적인 재무구조와 전국 23만 호 공급 실적을 갖추고 있다. 또 ‘수자인’ 브랜드 파워를 인정 받아 이번에 시공사로 선정됐다.BS한양은 청량리역 한양수자인 그라시엘(1,152세대), 남양주 도심역 한양수자인 리버파인(908세대), 김포 한강 수자인 오브센트(3,058세대) 등 수도권 주요 정비사업을 성공적으로 완수하며 수자인 브랜드에 대한 신뢰도를 쌓아왔다.이를 바탕으로 지난해 부산 삼보아파트 가로주택정비사업, 고양 행신 1-1구역 재개발, 인천 부개4구역 재개발 등 전국 주요 지역에서 정비사업 시공권 속속 확보하고 있다.BS한양 관계자는 “사업 노하우와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 조합원들의 신뢰를 얻었다”며 “청량리를 비롯해 수도권 핵심지역에 랜드마크 조성한 경험을 살려 면목역을 중랑구 대표 주거단지로 만들겠다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com