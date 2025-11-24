여의도에서 바라본 서울시내 모습/2024.3.27 사진=한경 김범준 기자

서울에 거주하는 30대 무주택 가구가 지난해 통계 작성 이래 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 30대 중 4명 중 1명만 집을 가진 상황에서 주택 소유율이 역대 최저치를 기록했다.24일 국가데이터처(옛 통계청)주택소유통계와 국가통계포털에 따르면 지난해 서울에 거주하는 30대 무주택 가구는 52만7729가구로 집계됐다. 이는 전년 대비 1만7215가구가 증가한 수치로 2015년 통계 작성 이후 최대 규모에 달한다.서울의 30대 무주택 가구는 2015년 47만5606가구에서 2018년 45만6461가구까지 감소한 뒤 2019년부터 6년 연속 증가세를 보였다. 증가 폭도 갈수록 커져 2021년 3000가구대에서 2022년 1만5000대, 2023년·2024년에는 각각1만7000대로 급증했다.반면 서울의 30대 주택 소유 가구는 오히려 줄어들었다. 지난해 서울 30대 주택 소유 가구는 18만3456가구로 전년보다 7893가구 감소했다.이는 역시 통계 작성 이래 가장 적은 규모로 무주택 가구가 주택 소유 가구보다 2.9배 많아지며 그 격차도 사상 최대수준에 달했다.결과적으로 서울의 30대 주택 소유율은 25.8%로 처음으로 25%대에 진입했다. 2015년 33.3%였던 소유율은 2020년 30.9%, 2022년 29.3%로 꾸준히 하락했다.전국 평균 30대 주택 소유율은 36.0%로 6년 연석 하락했지만 서울과는 10%포인트(p) 이상 차이를 보이며 그 격차가 더욱 벌어졌다.이는 서울 집중과 급등하는 집값, 공급 부족 그리고 대출 규제 등이 복합적으로 작용하면서 청년층의 주택마련을 더욱 어렵게 만들고 있다는 분석이다.특히 혼인 시기의 지연과 1인 가구 증가, 서울 집값 급등 등이 원인으로 꼽히며 많은 젊은층이 서울과 인접한 경기도 등으로 이동하는 추세를 보이고 있다.또한 정부의 초강력 부동산 규제 특히 주택담보대출비율(LTV) 강화 등이 청년층의 내 집 마련을 더울 어렵게 만들고 있다는 비판도 제기되고 있다.‘현금 부자’만이 입을 구매할 수 있다는 인식이 퍼지고 있는 상황에서 청년들의 주택 시장 진입 장벽은 더욱 높아지고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com