맥퀸, 2026 봄/여름 프리 컬렉션 ‘만타 백’ 선보여

사진 제공: 맥퀸(McQueen)

영국의 럭셔리 디자이너 브랜드 맥퀸(McQueen)이 2026 봄/여름 프리 컬렉션 신제품인 만타 백(The Manta Bag)을 선보여 눈길을 끈다.만타 백은 2010 봄/여름 ‘플라토스 아틀란티스(Plato’s Atlantis)’ 컬렉션에서 처음 공개된 ‘드 만타(De Manta)’를 재해석한 디자인으로, 부드럽고 조형적인 가죽에 각진 폴딩 엣지를 더해 도시의 역동적인 분위기를 연출한다. 또한, 유쾌한 크로셰 캐릭터 참과 크리스털 체인, 시그니처 맥퀸 스컬 스카프 등을 활용해 개성 있는 스타일링이 가능하다.신제품 만타 백은 만타 OTT(Manta OTT), 만타 백(Manta Bag), 만타 클러치(Manta Clutch), 만타 맥시(Manta Maxi), 만타 백팩(Manta Backpack)까지 폭넓은 라인업으로 만날 수 있다.전 세계 단 20개 한정으로 제작된 익스클루시브 만타 OTT는 이번 스페셜 에디션을 위해 특별히 제작된 5개의 맞춤형 참과 아이코닉한 맥퀸 스컬 스카프가 함께 구성되어 있다. 럭셔리한 언박싱 경험을 위해 각 백은 맞춤형 패키징으로 제공되며, 핸드 일러스트 카드가 동봉되어 있어 고객만의 방식으로 ‘만타 OTT’를 커스터마이징할 수 있다.만타 백과 만타 클러치는 기본 디자인인 블랙 가죽과 레드 가죽 버전, 하우스 시그니처를 직접적으로 경험할 수 있는 ‘맥퀸’ 울 타탄 버전, 강렬한 무드가 돋보이는 스터드 메탈 아일릿 장식 블랙 가죽 버전 등 다양한 스타일로 출시된다.뿐만 아니라, 블랙 가족 소재의 오버사이즈 실루엣으로 존재감을 강조한 스테이트먼트 아이템 만타 맥시와 실용적인 만타 백팩도 함께 선보인다.맥퀸의 만타 백은 맥퀸 공식 온라인 스토어 및 전국의 맥퀸 부티크에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com