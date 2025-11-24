2025년 제24회 ‘글로벌스탠더드경영대상(GSMA)’ 성료

한국경영인증원(KMR)은 11월 20일 JW 메리어트 동대문스퀘어 서울에서 ‘2025 제24회 글로벌스탠더드경영대상(Global Standard Management Awards, GSMA)’ 시상식을 성황리에 개최했다. 올해 수상기업으로는 태림산업, 삼성생명보험, 양주도시공사, 시몬스를 비롯한 총 28개사가 선정됐다.‘글로벌스탠더드경영대상’은 KMR이 2002년부터 24년간 시행해온 대표적 경영혁신 어워드로, 품질경영·그린경영·안전경영·디지털혁신경영 등 12개 경영테마를 중심으로 기업의 전략, 미래가치, 상품·서비스 경쟁력 등을 종합 평가해 우수 기업을 발굴해왔다.올해 시상식은 기후에너지환경부, 산업통상부, 중소벤처기업부를 비롯해 RINA, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국인정지원센터, 벤처기업협회 등이 공동 후원하며 그 의미를 더했다. 특히 2023년부터는 한국경영인증원 모든 고객사를 대상으로 응모와 평가를 진행하며 ‘고객의 날’과 연계한 시상제도로 확대 개편됐다.올해 응모는 약 6,000여 한국경영인증원 고객사를 대상으로 지난 6월 한 달간 진행되었으며, 적격성 검토 후 ▲1·2차 서류심사 ▲전문가 종합심사 등 총 3단계의 엄정한 평가를 통해 최종 28개사가 선정되었다. 또한 호텔롯데 롯데월드, 페스카로, LX글라스, 대솔오시스 등 4개 기업은 산업통상부·기후에너지환경부·중소벤처기업부 장관표창을 함께 수상하며 기술혁신, 친환경경영, 미래 경쟁력 강화 등의 공로를 인정받았다.한국경영인증원은 글로벌 경제의 변동성 확대 속에서 기업 경쟁력의 핵심은 ESG 기반 경영전략과 디지털 전환 역량에 있다고 강조했다. 기후변화 대응, 공급망 리스크 관리 등 ESG 핵심 이슈와 데이터 기반의 경영혁신이 기업 생존의 필수 조건으로 자리 잡는 가운데, 이번 수상 기업들은 지속적인 연구·혁신 역량을 바탕으로 글로벌 스탠더드에 부합하는 수준 높은 경영성과를 증명했다.한국경영인증원 GSMA 운영사무국 관계자는 “올해 수상기업들은 불확실한 경영환경 속에서도 ESG·디지털혁신을 적극 추진하며 새로운 성장기회를 창출하고 있다”며 “앞으로도 한국경영인증원은 기업이 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 전문적인 평가·지원 체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.올해의 수상사 명단과 시상제도에 대한 자세한 사항은 한국경영인증원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com