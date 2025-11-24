종근당바이오 티엠버스, ‘ICAP 2025’ 글로벌 미용 학회 성료

종근당바이오는 자사 미용 톡신 브랜드 ‘Tyemvers(티엠버스)’가 올해 주요 글로벌 미용 학회 4곳에 참가하며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다고 밝혔다.Tyemvers는 인도네시아에서 열린 ‘ICAP 2025’를 비롯해 ‘IMCAS Asia 2025’, ‘JSAS 2025’, ‘ASLS Bangkok 2025’ 등 아시아 지역을 대표하는 국제 미용 학회에서 공식 부스를 운영하며 기술력과 제품 안전성을 강조했다.Tyemvers는 독일산 독점 균주를 사용해 제조됐으며, 100% 비건(Vegan) 공정을 적용했다는 점이 해외 의료진들 사이에서 경쟁력으로 인정받고 있다. 특히 세계 최초로 할랄 인증을 획득한 톡신이라는 점이 부각되면서 시장의 주목도가 더욱 높아지고 있다.인도네시아는 약 2억 8천만 명의 인구 중 87%가 무슬림으로 구성된 세계 최대 할랄 소비 시장으로, 현지 의료진과 유통업계에서는 할랄 인증 톡신에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는 상황이다. Tyemvers는 이러한 시장 특성과 맞물려 현장에서 높은 관심을 받았으며, 임상으로 검증된 안전성까지 더해져 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 제품으로 평가되고 있다.Tyemvers 관계자는 “올해 네 개의 국제 학회 참가를 통해 브랜드 인지도가 더욱 높아졌으며 특히 ICAP 2025를 계기로 글로벌 네트워크가 크게 확장된 만큼 내년부터 본격적인 해외 시장 진출 전략을 실행할 계획”이라고 말했다.한편 Tyemvers는 종근당바이오가 자체 개발한 보툴리눔 톡신으로, 국내 임상 3상 결과가 SCIE급 국제학술지 ‘Journal of Cosmetic Dermatology’에 게재되며 제품의 안전성과 효능을 학술적으로 인정받은 바 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com