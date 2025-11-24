사진 = 리플라 제공

플라스틱 재활용 기술 스타트업 리플라가 플라스틱 재질 구성 비율 산출기 퓨리체커(Puri-Checker)로 ‘CES 2026 혁신상(CES Innovation Awards 2026)’을 수상했다.CES(Consumer Electronics Show)는 매년 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모의 IT·가전 전시회로, 미국소비자기술협회(CTA)가 혁신성과 기술적 완성도, 사회적 기여도를 기준으로 전 세계 제품을 심사해 수상작을 선정한다.리플라는 플라스틱 재질 혼합 문제를 해결하기 위해 선택적 분해능을 지닌 미생물을 활용한 생물학적 재활용 기술을 개발하고 있다. 이 기술은 혼합 폐플라스틱에서 폴리에틸렌(PE) 등 이물질 재질을 선택적으로 제거해 폴리프로필렌(PP)의 순도를 높이는 방식으로, 기존 재활용 기술의 한계를 극복하는 대안으로 주목받고 있다.이번에 수상한 퓨리체커는 재활용 산업 현장에서 제기되던 품질 측정의 신뢰 문제를 해결하기 위해 개발된 장비로, ‘Products in Support of Human Security for All’ 부문 혁신상을 수상했다. 이는 재활용 산업의 품질 신뢰 문제를 데이터 기반으로 해결한 기술적 혁신성과, 지속가능한 순환경제 실현에 기여한 공로를 국제적으로 인정받은 결과다.퓨리체커는 재활용 플라스틱 플레이크의 재질·색상·금속 포함여부를 98% 정확도로 판별하는 고정밀 분석기기다. 기존에는 재활용 원료 품질을 정량적으로 평가할 표준 기술이 없어 거래 시 품질 분쟁이 빈번했다. 퓨리체커는 근적외선(NIR) 센서를 탑재해 9종의 플라스틱 재질 및 색상, 금속의 고유 스펙트럼을 판별하며, 2kg 샘플을 3시간 이내 처리해 품질 리포트를 생성한다. 또한, 추가 호퍼를 연결하면 12kg 내외의 샘플도 한 번에 분석할 수 있다.특히 고가의 대형 장비에 의존하던 기존 시장과 달리, 퓨리체커는 데스크톱 크기 소형 장비로 설계되어 중소형 재활용 공장에서도 도입이 가능하다. 기존 장비 대비 40~60% 낮은 비용으로 정밀 검사를 수행할 수 있어, 산업 전반의 품질 표준화와 공급망 투명성 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.리플라는 순도 향상 미생물 기술을 적용한 바이오탱크를 2025년 연간 400톤 처리 스펙으로 완성할 예정이며, 2026년에는 연간 1만 톤 규모로 확장해 기존 재활용 공장에 실질적으로 적용 가능한 형태로 설비 제작 및 설치를 지원할 계획이다.리플라 관계자는 “재활용 산업의 가장 큰 문제는 신뢰의 부재였으나, 퓨리체커는 데이터로 품질을 증명함으로써 거래의 공정성과 투명성을 회복시켰다”고 말했다. 이어, “한국전력공사가 지원하는 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’ 선정에 이어 이번 CES 2026에서도 수상의 영광을 안게 되어 기쁘다”며, “이번 수상을 계기로, 글로벌 재활용 시장에서 품질 관리의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com