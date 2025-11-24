사진 = 에프씨아이 제공

수소 전문기업 ㈜에프씨아이는 경북 포항 블루밸리 국가산업단지에서 ‘에프씨아이 포항 연료전지 공장’ 착공식을 개최하며, 대한민국 수소 혁명을 이끌 청정 수소 솔루션 허브 건설에 본격 착수한다고 밝혔다.에프씨아이는 지난 14일, 포항시 남구 구룡포읍 성동리 일원에 위치한 블루밸리 국가산업단지 부지에서 착공식을 가졌으며, 이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 시의회의장, 배영호 포항테크노파크 원장, 김헌덕 포항소재산업진흥원 원장 등 지역내 관계자와 함께 에프씨아이의 글로벌 협력 파트너사 대표들이 참석해 자리를 빛냈다.에프씨아이 공장 건설은 기존 철강 중심이었던 포항 산업구조에 청정에너지, 수소 중심의 첨단 제조업을 추가하며 지역 산업 포트폴리오를 확장한다는 점에서 큰 의미를 가진다.이강덕 포항시장은 착공식에서 “에프씨아이 투자는 지역 제조업 기반을 다시 확장하는 기점이 될 것”이라고 환영의 뜻을 표하며, 포항내에 수소산업의 기반을 구축하게 됐다고 기대감을 밝혔다.이날 착공식에는 에프씨아이의 글로벌 협력 파트너사인 Netzero Datacenter와 Poseidon Energy의 CEO도 참석하여 에프씨아이의 기술력에 대한 확신과 향후 프로젝트 개발 지원의사를 밝혔다. 이들은 “전세계적으로 AI데이터센터의 확장과 그에 따른 전력수요 급증으로 SOFC에 대한 필요성이 어느때보다 높아지고 있다”고 진단하며, “에프씨아이, 포항시와 협력하여 데이터센터 공급용 SOFC 프로젝트 개발과 함께 고온수전해(SOE) 제품 보급도 적극적으로 지원하겠다”고 강조했다.에프씨아이는 1단계로 총 48,556.30㎡의 부지에 연면적 1,816.80㎡ 규모의 공장을 신축하고 중소형 SOFC 조립라인을 구축하게 된다. 향후 단계적으로 2단계(대형 SOFC 시스템 조립 및 스택생산)와 3단계(SOE 시스템 조립)까지 완공하여 종합적인 생산 체계를 갖출 계획이다.이태원 에프씨아이 대표이사는 “한국전력공사가 주관하는 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정되며 기술력을 인정받은 에프씨아이는 포항 블루밸리에서 시작되는 대한민국 수소혁명을 선도하여 이끌겠다”는 비전을 제시하며, “이 포항공장이 세계 최고 수준의 청정 수소 솔루션을 안정적으로 공급하기 위한 혁신 거점이 될 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com