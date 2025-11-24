‘시흥거모지구 대방 엘리움’, 견본주택에 사흘간 1만명 몰려

‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 의 특별공급이 오늘 24일(월) 진행 중이다. 청약은 오후 5시 30분까지 한국부동산원 청약홈에서 가능하다. 이후 내일 25일(화)에는 1순위 청약, 26일(수)에는 2순위 청약이 진행된다. 당첨자발표는 12월 3일(수)~4일(목) 양일간 실시되며, 정당계약은 12월 15일(월)부터 17일(수)까지 3일간 진행된다.24일 업계관계자에 따르면 지난 주말 3일 동안 약 1만명이 견본주택을 찾으며 성황을 이뤘다. 이러한 뜨거운 인기에는 우수한 입지와 차별화된 상품성이 뒷받침된 것으로 평가받는다.인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖췄다.단지 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획예정인 중학교(부지)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 매우 우수하다.그리고 단지 바로 앞에 수변공원(예정)은 물론 약 2만 7천㎡ 규모의 산들공원 등 일상에 휴식을 더할 수 있는 쾌적한 정주 여건도 품고 있다.견본주택 내에는 전용면적 84㎡·122㎡의 유니트가 마련됐다. 전 세대 100% 4베이 판상형 설계이며, 거실이 5.1m(84타입 기준)에 달하는 것으로 전해졌다. 타사 대비 넓은 5.1m(84타입 기준) 광폭 거실 특화설계로 여유로운 주거 생활이 가능하다.특히 84타입 기준, 방 3개가 아닌 방 4개로 실사용면적을 극대화하여 고객의 니즈에 맞는 다양한 공간 활용을 누릴 수 있다. 그리고, 고급스러운 외관을 자랑하는 유리난간 창호를 적용하여 탁 트인 전망과 개방감을 확보했다.거기에 안정적이고 미래가치가 높은 공공택지에서 합리적인 가격으로 아파트를 공급받을 수 있는 분양가상한제 단지라는 점은 수요자들의 이목을 받고 있다.해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련됐다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com