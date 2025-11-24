서울 중구 국립중앙의료원에서 의료진이 이동하고 있다. 사진=뉴스1

정부가 지역 공공의료의 위기를 해결하기 위해 한의사의 역할 확대를 검토하고 나섰다.병역 의무를 대신해 의료 취약지에서 근무하는 공중보건의사(공보의)수가 급격히 감소하면서 농어촌과 같은 지역에서 의료공백이 발생한 상황에서 한의사의 참여를 확대하는 방안을 모색하고 있다.24일 보건복지부는 국회에서 제기된 ‘공중보건의사 감소에 따라 한의사의 참여와 역할을 확대해야 한다’는 제안에 대해 “공감한다”고 밝혔다.이에 따라 보건소 및 지방의료원 등 공공의료기관에서 한의 진료 기능을 강화하고 지역 한의 공공보건 사업을 활성화하는 등의 방법을 통해 한의사의 참여를 확대할 방침이다.지역 의료 공백 현상이 현실화되면서 더욱 시급한 문제가 되고 있다, 병역 자원의 감소와 군 장병 처우 개선 등으로 의대생들이 현역 입대를 선택하면서 의과 공보의 수가 해마다 줄고 있다.이에 따라 일부 지방의 보건지소와 지방의료원은 의료 인력 부족으로 운영에 어려움을 겪고 있으며 이는 지역 주민들의 필수 의료 접근성을 심각하게 위협하는 상황을 초래하고 있다.정부가 ‘한의사’ 인력 활용을 검토하는 이유는 의사 인력을 당장 늘리는 것이 어려운 현실 속에서 상대적으로 여유가 있는 한의사를 현실적인 대안으로 보고 있기 때문이다.특히 한의계는 농어촌 지역의 고령 인구와 만성질환 관리 및 근골격계 통증 치료 수요가 많다는 점에서 한의사들이 효과적인 ‘주민 건강주치의’ 역할을 수행할 수 있다고 주장한다.실제로 일부 연구에서는 한의 공공보건사업이 지역 주민들의 만성질환 관리에 긍정적인 영향을 미쳤다는 결과도 나왔다.반면 의료계 일각에서 신중론을 제기하고 있다. 의사와 한의사는 진료영역이 다르며 의사가 부족하다는 이유로 그 자리를 한의사로 대체하는 것이 근본적인 해결책이 될 수 없다는 지적이다.또한 응급 상황이나 외과적 수술이 필요한 경우 한의사가 적절히 대응하기 어렵다는 현실적인 한계도 언급되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com