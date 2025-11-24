의료기관 보안대회 1위는 서울성모병원…어떻게 우승 따냈나

서울성모병원, '2025 의료정보보호 챌린지' 1위

서울성모병원은 지난 5일 개최된 '2025년 의료정보보호 챌린지 (Challenge)'에서 1위를 달성하며 의료기관 사이버 보안 대응 역량을 인정받았다고 24일 밝혔다.해당 대회는 최근 급증하는 의료기관 대상 랜섬웨어·침투형 공격 등 고도화된 위협 환경에 대비해 실질적인 분석·대응 능력을 보유한 보안 인력 양성과 네트워크 강화를 목표로 하고 있다.보건복지부가 주최하고 한국사회보장정보원 의료정보보호센터가 주관한다. 올해는 의료정보보호센터 보안관제 서비스를 이용 중인 13개 병원의 보안 담당자 21명이 참가했다.참가자들은 오전에 보안 이론 20문항을 풀고 오후에는 실제 해킹 공격 및 방어 상황을 모의 실습하는 CTF(Capture The Flag) 형식의 실무형 프로그램에 참여했다. CTF는 주어진 과제를 해결해 '플래그(Flag)'를 획득하는 모의 해킹 대회다. 참가자들이 침해사고 분석과 대응 절차를 직접 체험하도록 구성했다.서울성모병원은 이론과 실습 전 영역에서 고르게 뛰어난 성적을 거두며 올해 1위를 차지했다.병원 관계자는 "병원급 의료기관 보안체계 운영에 필요한 전문성과 대응 역량을 확인했다"며 "의료기관 보안 실무자의 분석·공격·방어 능력 객관적 점검, 최신 해킹 동향 및 보안기법 공유를 통해 병원 보안 수준을 제고한 결과"라고 설명했다.1위를 수상한 민예림 서울성모병원 정보보호팀 참가자는 "급증하는 의료 보안 위협 속에서 실전 같은 문제를 해결하며 역량을 점검할 수 있는 뜻깊은 자리였다"고 소감을 밝혔다.서울성모병원은 향후 지속적으로 의료기관에 요구되는 고도화된 정보보호 수준을 충족하기 위한 내부 보안 교육 강화, 침해사고 대응 훈련 등 역량을 확충해 나간다는 계획이다.김태림 기자 tae@hankyung.com