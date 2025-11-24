연합뉴스

최근 포스코 포항제철소에서 사망사고가 발생한 가운데, 10년 새 포스코에서 발생한 주요 사망 사고 피해자 중 약 88%가 하청 노동자라는 노동단체의 분석이 나왔다.24일 전국금속노동조합 포항지부에 따르면 2016년부터 2025년까지 포스코 사업장에서 발생한 54건의 주요 인명 사고로 57명이 숨지고 32명이 다쳤다.사망자 가운데 7명이 포스코 소속이고, 나머지 50명(87.7%)이 하청·외주·계열사 소속이다. 2016년 사망자 12명, 2018년 사망자 7명, 2022년 사망자 5명, 올해 사망자 5명 모두 하청·외주·계열사 소속이다.올해 3월 포항제철소 냉연공장에서 포스코 자회자인 포스코PR테크 직원 이 수리 작업 중 설비에 끼여 숨졌고, 7월에는 광양제철소에서 배관 철거작업 중 작업자 2명이 추락해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.이달 20일에는 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장에서 슬러지(찌꺼기) 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 작업 중 발생한 유해가스를 마셔 중태에 빠졌다.민주노총 포항지부와 금속노조 포항지부는 이날 포스코 본사 앞에서 기자회견을 열고 "지난 20일 발생한 사고와 관련해 가스 측정 장비 지급, 보호구 착용지침 등 최소한 안전조치가 이뤄지지 않았다"고 주장했다.신명균 금속노조 포항지부장은 "포스코는 사고의 주된 원인으로 지목되는 불법파견을 중단하고 포스코 내 모든 불법파견 노동자를 직접 고용해야 한다"며 "제철소의 노후 설비·배관 등 위험 설비 전면 진단과 구조 개선을 위한 포스코의 구체적인 실행방안을 마련해 공개해야 한다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com