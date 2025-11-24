18일 서울 강남구 빗썸 라운지 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다. 사진=연합뉴스

베스트셀러 도서 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자인 로버트 기요사키가 비트코인 수십억 원어치를 매도했다고 밝혔다.이전까지 그는 비트코인 가격이 장기적으로 100만 달러(약 14억 7200만 원)에 이를 것이라고 예측했으며 며칠 전까지도 ‘비트코인을 팔지 않겠다’고 강조했다.22일 기요사키는 자신의 엑스(X) 계정에 “222만 달러(약 33억 원)어치 비트코인을 팔았다”고 전했다.그는 개당 6000달러(약 880만 원)에 샀던 비트코인을 개당 9만 달러(약 1억3000만 원) 수준에 매도했다고 밝혔다.그는 매도 대금으로 수술센터 두 곳과 옥외광고 사업을 인수 할 계획이라고 전하며 “내년 2월부터 매달 2만7500달러(약 4050만 원)를 가져다줄 것으로 예상된다”고 덧붙였다.그러나 기요사키는 여전히 비트코인에 대한 장기적 낙관론을 유지한다고 강조했다.그는 “여전히 비트코인에 대해 매우 긍정적”이라며 “향후 발생하는 현금 흐름(소득)으로 추가 매수를 할 계획”이라고 밝혔다.그러면서 “비트코인 현금화와 부동산 매입 과정을 (SNS에) 올리지 말라는 권고를 받았다”라며 “하지만 ‘가짜 돈’과 ‘가짜 선생’이 난무하는 세상에서 나는 ‘내가 가르치는대로 실천한다’라고 말하는 것이 최선이라고 생각했다”라고 덧붙였다.앞서 기요사키는 지난 15일 비트코인 가격 급락에 대해 “비트코인 (가격)이 떨어지고 있지만 팔지 않고 기다리고 있다”며 “모든 시장이 흔들리는 이유는 전 세계가 현금 부족에 빠져 있기 때문”이라고 분석했다.또 지난 4월에도 비트코인이 100만 달러(약 14억 7200만원)에 도달할 것이라고 전망한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com