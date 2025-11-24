경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습. 2025.11.14/뉴스1

내년도 반도체를 제외한 대부분 주력 산업의 수출이 미국발(發) 무역 갈등 장기화와 글로벌 경기 둔화의 영향을 받을 것으로 예상된다는 우려 섞인 전망이 나왔다.24일 산업연구원(이하 연구원)이 발표한 ‘2026년 경제·산업 전망’에 따르면 내년 민간소비는 올해보다 1.7% 증가하고 설비투자는 1.9% 확대될 것으로 예상했다.정부의 확장적 재정 기조에 힘입어 민간 소비가 전체 성장세를 지탱하는 구조가 이어질 것이라는 분석이다.이에 대해 연구원은 물가와 금리가 안정되면서 실질소득이 개선되고 정부 재정 투입이 올해 하반기부터 소비 심리를 끌어 올리고 있기 때문이라고 분석했다.내년 경기 흐름은 상반기 2.2%, 하반기 1.5%로 상고하저 패턴이 예상된다. 이는 미국 금리 인하 시점, 글로벌 경기 방향, 관세 정책 등 대외 변수의 불확실성이 큰 데 따른 것이다.원·달러 환율은 미국 금리 인하 기대감 등으로 올해보다 낮은 평균 1391.7원 수준이 될 것으로 전망했다.수출은 올해 사상 처음으로 7000억달러를 돌파할 것으로 보이지만 내년에는 기저효과와 글로벌 경기 둔화 영향으로 6971억 달러, 05%역성장이 불가피하다는 분석이 나왔다.올해 수출은 반도체 슈퍼사이클과 조선 인도량 증가 효과로 7005억 달러에 달할 것으로 전망돼 일본의 연간 수출 규모인 7075억 달러에 근접할 것으로 관측된다.다만 내년에는 업종별로 희비가 엇갈릴 전망이다. 반도체는 고대역폭메모리(HBM)·DDR5 같은 고부가 메모리를 중심으로 4.7% 수출 증가가 기대되지만 자동차는 미국의 15% 관세 부과가 내년부터 본격화하면서 0.6% 감소가 전망된다.철강(–5.0%), 정유(–16.3%), 석유화학(–2.0%) 등 과거 수출 효자 역할을 했던 소재 산업군은 글로벌 공급과잉과 중국발 가격 경쟁의 영향으로 부진이 이어질 것으로 분석됐다. 조선(–4.0%)·일반기계(–3.7%) 등 기계 산업도 어려움을 겪을 것으로 보인다.한편 전반적으로 소비가 성장률을 지탱한다지만 가계부채는 가장 큰 위험 요인으로 지목됐다.국내 가계부채는 2024년 2분기 이후 5분기 연속 증가하며 사상 최대치를 경신했고 금리가 완전히 안정되지 않은 상황에서 원리금 부담이 소비 회복을 제약할 수 있다는 우려 역시 제기됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com