[강홍민의 끝까지 간다]

서초구 A아파트 엘레베이터 내 '아파트 홍보를 위한 SNS 활동' 입주민 제안 투표

유튜브, 블로그, 부동산 전문 플랫폼 등에 홍보글 게시

게시글 당 5천원에서 2만원 책정...관리비로 지급하자는 안건

서울 서초구의 한 아파트 엘레베이터에 '아파트 홍보를 위한 SNS 활동'에 대한 입주민 제안 투표가 올라왔다. 아파트 홍보에 관한 게시글 및 영상 콘텐츠를 업로드하면 관리비로 홍보비용을 제공하자는 안건이다.(제보자 제공)

서울 강남구 서초동의 한 아파트에서 ‘아파트 홍보를 위한 SNS 활동’에 대한 입주민 제안 투표가 공개돼 논란이다.해당 아파트는 서초구 대장 아파트로 꼽히는 곳으로, 공개된 안내문에는 우리 아파트의 좋은 점에 대해 다양하고 정확한 정보를 제공하고 알리기 위해 SNS에 홍보 글을 올리는 등 홍보비용을 관리비 잡수입에서 사용하자는 안건이다.세부 홍보 활동 안내에는 입주민이 SNS에 직접 올릴 경우, 건당 5천원에서 2만원을 지급(월 20개 상한)하고, 대상자는 해당 아파트 거주자로 세대별 1명으로 표기돼 있다.SNS종류에는 ‘블로그·유튜브·호갱노노·부동산스터디 네이버 카페’로 제한했다.게재내용은 아파트를 살면서 느낀 좋은 점, 정보 등을 자유롭게 작성하되 비방이나 논란 유도 내용은 불가라고 안내했다.게재방법은 블로그의 경우 사진 5장 이상 및 글자 수 천자 이상, 유튜브는 영상 5분 이상 제작(자막 또는 음성 필수)을 기준으로 했다.SNS에 직접 올리지 않고 내용만 작성해 관리사무소로 제출하는 경우에는 건당 1만원 지급(월 10개 상한)으로 정해놨다.아파트 홍보에 대한 예상 비용은 SNS 게시 비용 20만원, 원고 작성 비용 10만원, 마케팅 업체 비용 100만원 월 130만원으로, 6개월 간 780만원으로 책정돼 있다.이 안건은 입주민을 대상으로 24일 오후 5시까지 전자투표를 실시하며, 입주자 동의 과반수가 찬성해야 안건 의결 가능하다고 안내돼 있다.한 부동산 전문가는 “아파트는 주거대상인데 투기의 대상인 것처럼 주민들이 의식하고 있다는 것이 윤리적인 측면에서 사회적 비난 가능성이 높다”고 지적했다.그러면서 “(아파트에 대한)반짝 홍보 효과는 있을 수 있겠지만 중장기적으로 집값을 올리는 데에는 효과가 없을 것”이라고 말했다.해당 소식을 접한 누리꾼들은 “주민투표를 거쳐 결정되는 사안이면 문제될 게 없어 보인다”는 반응과 “안 그래도 집값 높은 강남인데 또 가격 올리려고 저렇게까지 한다니 참···” 등 엇갈린 반응을 보였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com