삼성전자, 2026년 정기 임원인사

5년 만에 승진폭 확대

지난 21일 서울 서초구 삼성전자 사옥에서 직원들이 발걸음을 옮기고 있다. 한국경제 이솔 기자

삼성전자가 부사장·상무·펠로우·마스터 등을 대상으로 정기 임원 인사를 단행했다. 성과주의·세대교체·미래기술을 키워드로 승진 인사가 이뤄졌다.AI·로봇·반도체 등 주력 사업에서 성과 창출을 주도하고 역량이 입증된 인재를 등용하고 연공 서열과 상관없이 30대 상무, 40대 부사장 등의 인사를 단행해 세대교체에도 속도를 냈다.삼성전자는 25일 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 이에 따라 부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명 등 총 161명이 승진했다. 137명이 승진했던 지난해 정기 임원인사 때보다 규모가 확대됐다.삼성전자 정기 임원인사 규모가 확대된 것은 5년 만이다. 그간 2021년 214명의 임원인사가 단행된 이후 2022년 198명, 2023년 187명, 2024년 143명, 2025년 137명으로 규모가 꾸준히 감소해 했으나 올해 반등했다.이번 정기인사에서는 AI·로봇·반도체 등 미래기술 분야 인재를 중용했다.삼성전자는 완제품 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문과 반도체 사업 부문인 디바이스솔루션(DS) 부문에서 각각 26명과 25명의 부사장을 승진시켰다.DX부문 삼성 리서치 데이터 인텔리전스 팀장 이윤수 부사장(50세)은 데이터 기반 신기술·Biz모델 개발 성과를 창출한 데이터지능화 전문가로 개인화 데이터플랫폼의 갤럭시 적용, AI서비스를 위한 GPU 최적화를 리드했다.DX부문 MX사업부 랭귀지 AI 코어 기술개발그룹장 이성진 부사장(46세)은 다년간 LLM 기반의 생성형 AI 핵심기술 개발을 리딩해 온 전문가로, 딥러닝 모델에 대한 노하우를 바탕으로 LLM 기반 대화형 플랫폼 개발을 주도했다.DX부문 삼성 리서치 로봇 플랫폼 팀장 최고은 상무(41세)는 로봇 SW 기술 전문성을 보유한 개발 전문가다. 자율주행 로봇 개발, 실시간 조작 기술력 등 로봇 분야 기술경쟁력을 확보했다.DS부문에서는 서버용 SSD 펌웨어·아키텍처 개발 경험을 바탕으로 차세대솔루션 플랫폼 개발 및 소프트웨어, 하드웨어 핵심 기술 확보를 이끌어 온 장실완(52) 메모리사업부 솔루션플랫폼개발팀장, 반도체 설계 전문가인 박봉일(53) 시스템LSI 사업부 SoC선행개발팀장, D램 평가·분석 전문가로서 HBM3E와 HBM4 등 주요 D램 제품 완성도를 확보한 홍희일(55세) D램 PE팀장 등이 부사장으로 승진했다.삼성전자는 연공과 서열에 상관없이 경영성과 창출에 크게 기여하고 성장 잠재력을 갖춘 30대 상무·40대 부사장도 과감하게 발탁했다. 이번 인사에서는 30대 상무 2명과 40대 부사장 5명이 승진했다30대 상무 승진자로는 메모리 최적화, 성능 개선 솔루션 개발 등 단말 경쟁력을 확보에 기여한 김철민(39세) DX부문 MX사업부 시스템 퍼포먼스그룹장, 생성형 AI 언어·코드 모델 개발을 주도한 이강욱 DX부문 삼성리서치 AI 모델팀 상무(39세) 등이 이름을 올렸다.삼성전자는 다양성을 갖춘 조직문화를 구축하고 경쟁력 강화를 위한 여성과 외국인 승진 발탁 기조를 유지했다.이번 임원인사에서 총 9명의 여성과 1명의 외국인 임원 승진이 이뤄졌다.DX부문 지속가능경영추진센터 ESG전략그룹장 정인희 부사장(51)은 ESG 분야 전문성과 국제기구 네트워크 등 폭넓은 업계 경험을 바탕으로 지속가능경영 관련 전략을 제시하고 주요 이해 관계자와의 협력을 주도했다.DX부문 생활가전(DA)사업부 전략구매그룹장 이인실 상무(46)는 DA사업부 여성 최초로 생산법인 구매 주재를 역임한 구매 전문가로 원자재 공급망 다변화로 가전 사업의 구매 경쟁력 확보에 기여했다.외국인 승진자인 DS부문 DSC 화남영업팀장 제이콥주 부사장(47)은 중국 영업 전문가로 반도체 영업 경험을 바탕으로 중화시장 개척을 주도해 중국 법인 거래선 확대 공로가 크다는 평이다.삼성전자는 이날 임원 인사로 경영진 인사를 마무리한 데 이어 조만간 조직개편과 보직인사를 확정해 발표할 예정이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com