㈜싸이노스가 취약계층을 위한 사랑의 김장나눔 캠페인을 진행했다. (㈜싸이노스 제공)

반도체 장비 부품 초정밀 세정 및 코팅 전문기업 ㈜싸이노스(대표 조승준)는 지난 17일 화성시 관내 취약계층을 위한 ‘사랑의 김장나눔 캠페인’을 진행했다고 밝혔다.싸이노스는 ESG를 기업의 중요한 경영 축으로 삼고 있으며, 이번 캠페인은 지역사회에 온정을 나누고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련된 것으로 임직원 100여 명이 자발적으로 참여했다.싸이노스 임직원들이 담근 김장김치 4,000kg은 화성시 관내 독거 어르신, 조손 가정, 장애인 가구 등 취약계층 420가구에 전달됐다. 캠페인은 단순한 물품 지원을 넘어 직원들의 자발적 참여를 통해 나눔의 가치를 체험하고 지역사회와 교감하는 시간이 됐다.‘사랑의 김장나눔 캠페인’에 참여한 싸이노스 임직원들은 “작은 정성이지만 누군가에게는 큰 힘이 되었으면 좋겠다는 마음으로 버무렸다”며 “직접 체험하는 나눔 행사가 몸은 고됐지만 보람을 느꼈다”고 말했다.싸이노스 조승준 대표이사는 “싸이노스의 ‘사랑의 김장나눔 캠페인’은 싸이노스가 받은 사랑을 지역사회에 나누는 중요한 가치다”라며 “앞으로도 다양한 캠페인을 통해 지역사회에 나눔을 지속적으로 이어갈 예정”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com