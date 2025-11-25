SK이터닉스 '솔라파크 춘천 군자1호' 태양광 발전소. 사진=SK이터닉스

SK이터닉스가 100MW 규모의 태양광 재생에너지 공급을 위한 직접전력거래계약(이하 직접PPA)을 체결했다고 25일 밝혔다.이번 계약을 통해 SK이터닉스는 향후 25년간 100MW, 총 5023억원 규모의 태양광 발전전력을 RE100 이행 기업에 공급할 예정이다. 이는 지난해 11월과 올해 6월 체결한 대규모 직접PPA에 이은 세 번째 성과다.SK이터닉스는 다수의 중소규모 태양광발전소를 직접 확보하고, 재생에너지 전기공급사업자로서 RE100 이행 기업들과 직접PPA를 체결해 전력을 공급하는 사업에 주력하고 있다.발전자원 확보부터 전력 공급까지 전 과정을 일원화해 안정적인 공급 역량을 갖춘 데다, 수요 기업의 필요에 맞춘 유연한 계약 구조를 제시할 수 있어 타 사업자 대비 높은 신뢰를 얻고 있다.SK이터닉스는 현재까지 누적 180MW, 약 9000억원 규모의 직접PPA를 체결하며 RE100 시장 내 입지를 빠르게 확대하고 있다.김해중 SK이터닉스 대표는 “SK이터닉스는 태양광발전소 개발 및 매입부터 전력 판매와 운영까지 구조화된 사업 모델을 바탕으로 시장 경쟁력을 갖추고 빠르게 성장하고 있다”며 “앞으로도 태양광·풍력 등 재생에너지 발전자원 확보와 차별화된 금융 구조를 기반으로 기업의 RE100 달성을 지원하고, 국가 탄소중립 실현에 기여할 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com