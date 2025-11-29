한국 방산의 미래, 방사청과 기업의 ‘투트랙 혁신’에 달렸다 [김홍유의 산업의 窓]

최근 새로 취임한 이용철 방위사업청장은 방사청의 ‘제2의 개청’ 수준의 조직 쇄신을 천명했다. 여러 이유가 있겠지만 방사청의 전문성 부족이 여러 차례 도마에 오른 만큼 혁신을 주장한 논리에 따른 것이라고 판단된다. 그러나 청장이 개혁의 근거로 내세운 ‘방산 수출 중심 전환’과 국정 기조에 부응하기 위해 방사청의 명칭을 ‘방위산업청’으로 바꾸는 방안까지 언급되고 있는 형국이다.한국의 방위산업은 더 이상 단순한 무기 생산 공장이 아니다. 방산 4대 강국을 선언한 지금 방산은 국가 전략 산업이자 외교·안보·경제를 동시에 움직이는 복합 플랫폼이 되었다. 그러나 외형적 성장은 내실을 반드시 보장하지 않는다. 글로벌 방산 시장에서 살아남기 위해서는 기술혁신, 제도 현대화, 그리고 시장 중심의 전략이 동시에 필요하다. 이런 맥락에서 조직 쇄신 이전에 방위사업청과 방산 기업이 앞으로 어떤 역할을 수행해야 하는지에 대한 논의가 먼저이다. 미래의 불확실한 국제 정세 속에서 한국 방산이 지속적 발전하기 위해서는 방위사업청과 방산 기업이 각자의 역할을 명확히 정립하고 긴밀하게 협력하는 체계가 필수이기 때문이다.방위사업청은 방위사업의 기획·조달·평가를 총괄하는 기관으로서 사업 관리의 안정성과 투명성을 확보하는 것이 핵심 역할이다. 무기체계 개발은 막대한 예산과 긴 개발 기간, 높은 기술 불확실성을 수반하므로 초기 단계부터 과학적 위험 분석과 일정 관리가 필수적이다. 과거 일부 사업에서 나타난 지연, 비용 증가, 성능 미달 문제를 해결하기 위해서는 PM체계 고도화와 내부·외부 평가 강화가 요구된다. 또한 방사청은 국가 전략 기술 혁신의 조정자로서 AI, 양자, 무인·자율, 극초음속, 우주 등 고난도 기술 개발을 관계부처와 연계해 장기적으로 지원해야 하며 민간 연구기관·대학·스타트업이 참여하는 개방형 혁신 플랫폼 구축을 통해 기술 융합을 촉진해야 한다. 더불어 방산 수출의 중추 기관으로서 G2G 시장 대응, 해외 조달 절차 분석, 현지 인증 지원, 기술이전 및 공동생산 협상, MRO 조율 등 수출 전 주기를 총괄하는 ‘수출 지원 허브’ 역할을 강화해야 한다. 각국의 운용·정비·탄약 수요를 관리하는 후속 지원 체계 마련도 중요하다. 마지막으로 디지털전환과 AI 기반 무기체계 등 변화에 맞춰 규제를 유연하게 조정하고 신기술 실험을 가능하게 하는 혁신 친화적 제도 환경을 구축해야 한다.이에 반해 방산 기업은 한국 방위산업 발전의 핵심 주체로서 독자적 기술 역량 확보가 필수적이다. ROC 중심의 단기 개발 구조에서 벗어나 레이더, 전자전, 유도무기, 항공·우주 등 고부가가치 분야의 기술 자립을 강화하고 장기적 R&D와 선행 투자로 해외 의존도를 낮춰야 한다. 또한 AI, 반도체, 소프트웨어, 배터리, 양자센서 등 민간 첨단기술이 무기체계로 빠르게 흡수되는 만큼 민·군 겸용 기반의 혁신 역량이 중요해지고 있다. 이를 위해 COTS(Commercial on-the-shelf) 활용, 민간 IT 기업과의 협력, 글로벌 공급망 구축 등 전략이 필요하며 방산을 제조업이 아닌 첨단 서비스 산업으로 인식하는 전환이 요구된다. 아울러 국제 시장 신뢰 확보를 위해 ITAR 등 수출통제 규정 준수, 항공우주품질경영시스템(AS9100) 등 품질 인증, 사이버보안 강화 등 국제 표준을 충족하는 내부 통제 체계를 갖춰야 한다. 마지막으로 방산 기업은 단순 무기 판매를 넘어 교육·정비·군수지원·업그레이드를 포함한 수명주기 기반 종합 솔루션 제공 능력을 확보해 안정적 수익 구조와 전략적 파트너십을 강화해야 한다.한국 방위산업의 미래 경쟁력은 방위사업청과 방산 기업이 각자의 역할을 충실히 이행하면서도 서로 긴밀하게 협력하는 구조를 갖추는 데 달려 있다. 방사청은 정책·제도·수출·기술 조정 등 전반적인 산업 생태계를 안정적으로 만드는 중심축의 역할을 수행해야 하며 기업은 기술혁신, 글로벌 전략, 서비스 역량 강화를 통해 시장에서 실질적 성과를 창출해야 한다. 방사청의 조직 쇄신보다 양측이 함께 만들어가는 이 투트랙 혁신이 실현될 때 한국 방위산업은 단순한 무기 생산국을 넘어 세계적 수준의 전략 산업 강국으로 도약할 수 있을 것이다.김홍유 경희대 교수(한국방위산업협회 정책위원)