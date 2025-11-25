삼쩜삼, 250조 규모 '인슈어테크' 사업 진출한다···마이크로프로텍트 인수

자비스앤빌런즈, ‘실손보험 청구’ 마이크로프로텍트 인수

김범섭 대표 “고객의 일상과 편의에 혜택을 주는 플랫폼으로 성장하겠다”

삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 ‘실손보험 기반 인슈어테크’ 마이크로프로텍트(microprotect)를 인수했다고 25일 밝혔다.마이크로프로텍트는 2019년 설립된 인슈어테크 기업으로, 2021년 3월 실손보험 대리청구 서비스인 ‘리턴즈’를 출시해 주목을 받았다. 2024년에는 삼쩜삼의 제휴 서비스로 합류해 직전년도 대비 올해 매출이 약 300% 이상 증가하는 등 비약적인 성장을 이뤄내고 있다.특히 양사는 ‘고객의 숨은 돈을 찾아준다’는 큰 그림 아래, 세금과 병원비 ‘환급’을 통한 시너지와 사업 방향성에 깊이 공감하며 지난 3월부터 이어진 인수 작업을 마무리했다. 마이크로프로텍트는 삼쩜삼의 자회사로 편입해 공격적인 사업 확장에 나선다.권상민 마이크로프로텍트 대표는 “20년간 보험업에 종사하며 해결하고 싶었던 문제들을 이제 삼쩜삼과 함께 더 큰 규모에서 풀어갈 수 있게 됐다”면서 “고객이 더 쉽고 편리하게 보험 혜택을 누릴 수 있도록 혁신에 집중하겠다”고 밝혔다.이번 인수를 통해 자비스앤빌런즈는 인슈어테크 시장에 진출한다.국내 보험시장은 지난 2024년 기준 약 250조원 규모로, 연간 미청구된 실손보험금만 2700억원에 달하는 것으로 나타났다. 실손보험 가입자 3400만명 중 약 60%에 해당하는 2000만명은 청구 경험이 전혀 없는 것으로 나타나 성장 가능성이 매우 큰 것으로 전망된다.삼쩜삼 고객은 더욱 편리해진 사용자 경험을 누리며 삼쩜삼 앱 안에서 세금과 병원비 환급 서비스를 한번에 이용할 수 있다. 앞으로는 개인 맞춤형 보험 진단과 추천 등도 받게 된다.삼쩜삼 앱 생태계 역시 누구나 쉽고 친숙하게 접근할 수 있는 ‘생활밀착형 경제 플랫폼’으로 진화해 나갈 계획이다. 세금과 병원비, 보험 등 일상 생활에 꼭 필요하지만, 때로는 어렵거나 불편해 사용을 주저했던 다양한 생활경제 아이템을 편리하게 녹여내 고객 친화적인 서비스를 제공할 예정이다.김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 “마이크로프로텍트는 출시 당시부터 삼쩜삼과 매우 유사한 플로우와 로직을 갖추고 있어 관심을 갖고 있었다”며 “병원비와 세금 환급을 포함해 고객의 일상에 편의와 혜택을 주는 생활밀착형 플랫폼으로 나아가도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 자비스앤빌런즈는 앞서 라이더 대상 휴대폰 임대와 중고폰 매입 및 환급 서비스를 운영하고 있는 ‘전자기기 커머스 업체’ 비엘큐의 지분 전량을 인수해 사업 보폭을 넓히고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com