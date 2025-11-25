법정 출석한 김건희 여사 사진=연합뉴스

조은석 특별검사팀이 김건희특검팀을 압수수색했다. 김건희 여사의 계엄 관여 정황을 확보하기 위한 것으로 해석된다.25일 법조계에 따르면 내란특검팀은 김 여사의 휴대폰 내역 등 제출이 필요한 자료를 확보하기 위해 법원으로 부터 압수수색영장을 발부받아 전날 집행했다.내란특검팀은 박성재 전 법무부 장관의 계엄 가담 혐의를 수사하는 과정에서 김 여사가 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 직·간접적 관여한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.특검은 김 여사가 작년 5월 박 전 장관에게 자신의 검찰 수사와 관련한 메시지를 보낸 사실도 확보한 것으로 알려졌다.이 메시지는 이원석 전 검찰총장이 대통령실로부터 사퇴 요구를 받자 항의성으로 김 여사에 대한 신속 수사를 지시했고 이후 수사팀 지휘부가 교체됐다는 취지의 ‘지라시’ 였던 것으로 알려졌다.내란특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹 등 김 여사의 사법리스크 방어가 윤 전 대통령의 계엄 선포 동기 중 하나였을 가능성을 조사 중이며 박 전 장관 역시 이에 동조했는지 여부를 살펴보고 있는 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com