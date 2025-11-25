DK아시아, 세계 최초 5D 조경과 멀칭 기법 적용해 인정 받아

아파트 최초로 조성된 ‘커낼워크’, 국내 최고 권위 ‘2025 굿디자인 어워드’ 수상해

DK아시아 김정모 회장. 사진=DK아시아

세계 최고 권위 ‘2025 세계조경가협회(IFLA) 어워드’ 수상한 신검단 로열파크씨티Ⅱ 조경 모습. 사진=DK아시아

DK아시아는 지난 14일 인도 뭄바이 지오 월드 컨벤션센터(JWCC)에서 열린 ‘2025 IFLA APR LA & LUMINARY AWARDS’에서 신검단 로열파크씨티Ⅱ로 ‘Honourable Mention’을 수상했다고 밝혔다.세계 80여 개 회원국이 가입한 세계조경가협회(IFLA, International Federation of Landscape Architects)가 주관하는 해당 어워드는 조경 분야에서 세계 최고 권위를 보유하고 있다.DK아시아는 올해 신검단 로열파크씨티Ⅱ 단지 내 조경인 ‘Beyond Green : Singeomdan Resort City’를 출품했다. 이 조경은 세계 최초로 ‘시간(Time)’의 개념을 더한 5D 개념을 적용한 것이 핵심으로 기존 오감 만족형 조경인 시각에 청각, 후각, 촉각, 미각까지 4D에 시간의 흐름까지 더한 것이다.입주민들은 단지 안에서 계절과 시간의 변화를 체험할 수 있으며 지속적인 조경 리뉴얼을 통해 더욱 풍부하고 아름다운 주거 환경을 누릴 수 있다.신검단 로열파크씨티Ⅱ 조경에는 이탈리아 티볼리의 세계문화유산인 ‘빌라 데스테(Villa d’Este)’를 현대적으로 재해석하고, 르네상스 건축의 조형미에서 모티브를 얻은 멀칭(Mulching) 기법이 적용됐다. 이에 따라 시간의 흐름에도 변치 않는 영속성과 관리의 완성미를 구현했다. 나아가 물(水), 나무(木), 돌(石) 그리고 컬러(色)의 정교한 조화를 더해 자연과 예술이 어우러진 조경의 미학을 보여주고 있다.단지의 중심축인 ‘로열 캐널 애비뉴’를 따라서는 430미터에 이르는 장대한 조형 수로(水路)가 흐르고 있다. 국내 아파트 최초로 티 하우스 두 곳을 연결해 조성한 55미터 길이의 커낼워크(Canal Walk)도 입주민들에게 산책의 즐거움을 선사한다.특히 단지를 가로지르는 물길(수로)은 로마 인문학의 유산에서 착안해 설계한 것으로 단순한 경관 요소를 넘어 풍요와 아름다움, 생명과 조화를 상징해 도시 속에서도 자연의 숨결과 감성을 느낄 수 있도록 한다.이밖에도 100개의 분수와 함께 국내 아파트 단지 내 최대 규모인 높이 7미터, 폭 12미터 규모 대형 유럽식 조각 분수가 조경의 품격을 높인다.단지 곳곳에는 은목서, 소나무, 느티나무, 대왕참나무, 팽나무 등 위용 있는 대형 수목과 홍단풍, 황금사철, 오죽, 애기동백 등 중형 수목이 조화를 이루고 있다. 특히 남부 지방에서 공수한 은목서, 동백, 홍가시, 배롱나무, 대나무 등 희귀 특수목과 함께 장미, 수국, 베고니아, 알리움, 핑크뮬리 등 다채로운 초화류가 조화를 이루며 계절마다 변화하는 사계절을 보여준다.신검단 로열파크씨티Ⅱ는 단위 면적당 수목의 수 기준으로 일반 아파트의 세 배 이상인 수목 밀집도를 자랑한다. 이를 위해 DK아시아는 3.3㎡ 당 380만원 이상의 공사비를 조경에 투입했다. 이는 신도시 아파트(3.3㎡ 당 100만원)의 4배 수준이며 ‘래미안 원베일리’, ‘메이플 자이’, ‘아크로리버파크’ 등 강남권 최고급 단지의 2배 수준이며 쏠비치, 아닌티 등 국내 최고급 리조트보다도 높다.또 조경은 국내 최초로 분리 발주가 아닌 일괄 지명 발주(NSC, Nominated Sub-Contractor) 방식으로 삼성물산 리조트 부문(에버랜드)와 협업했다. DK아시아 조경팀은 단지 조경의 기획 및 설계 그리고 디자인을 담당했으며, 삼성물산 리조트 부문은 특수목 조달과 지속 가능한 조경 기술력을 더해 조경을 완성했다.그 결과 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 주요 건설사와 서울 재건축·재개발 조합은 물론 국내 리조트 업계와 학계 그리고 해외 대형 개발사까지 직접 견학을 오는 단지로 자리매김했다.오는 12월 1일부터 일반인들도 업그레이드 된 ‘조경 문화 경험 프로그램’과 ‘로열 트레인 서비스’, ‘6성급 호텔 수준 커뮤니티 방문’ 등 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 겨울에도 푸른 생명력을 간직한 호밀밭, 영화 ‘미션 임파서블, 파이널 레코닝’에 등장한 실물 비행기 전시(2대), 사랑의 상징을 형상화한 하트 멀칭존과 액자형 포토존 등 다양한 감성 공간이 단지를 채우고 있다. 단지를 둘러싼 황톳길도 5.6km로 확장해 수도권 대표 관광 명소로 자리매김했다.신검단 로열파크씨티Ⅱ는 2025 세계조경가협회(IFLA) 어워드 외에도 아파트 단지 최초로 티 하우스 두 곳을 연결한 커낼워크를 통해 국내 최고 권위의 ‘2025 굿디자인 어워드’를 수상한 바 있다.이 같은 성과로 인해 ‘로열파크씨티’ 브랜드는 한국기업평판연구소가 매달 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서도 하이엔드 브랜드 평판의 핵심 지표인 커뮤니티 지수, 소통 지수, 참여 지수에서 높은 평가를 받으며 현대건설 ‘디에이치’, 롯데건설 ‘르엘’과 함께 3위권에 자리매김했다.김정모 DK아시아 회장은 “이번 세계조경가협회 수상은 DK아시아의 조경 경쟁력이 세계 무대에서 공식적으로 인정받은 성과”라며 “세계 최초로 시간(Time)의 개념을 도입한 5D 조경과 르네상스 건축의 걸작인 이탈리아 티볼리의 세계문화유산 빌라데스터를 현대적으로 재해석하고 여기에 멀칭 기법을 정교하게 적용해 창의성과 전문성이 결합 된 혁신적 결과물”이라고 강조했다.김 회장은 “자연과 예술, 입주민의 삶이 완벽하게 조화를 이루는 조경 철학을 기반으로 지속적인 혁신과 선도적 투자를 이어가며, 로열파크씨티를 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶이 구현되는 대한민국을 대표하는 프리미엄 리조트이자 하이엔드 주거 브랜드로 확고히 자리매김하도록 할 것”이라고 덧붙였다.민보름 기자 brmin@hankyung.com