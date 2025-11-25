홈 한경BUSINESS [부고] 김영권(유진그룹 홍보팀 과장)씨 조부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511254574b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.25 15:09 수정2025.11.25 15:09 안옥희 기자 ▲김종갑씨 별세(향년 101세), 김봉태·김운태·김필순·김필례씨 부친상, 김영권(유진그룹 홍보팀 과장)씨 조부상 = 25일, 충남 건양대부여병원장례식장 1층 특1호실, 발인 27일, 장지 괴산호국원.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 형지, 미래사업총괄에 두산 출신 이준길 사장 영입 캐나다 산업부 장관, '잠수함 원팀' HD현대도 찾아 기술력 확인 한국청소년활동진흥원, 통계작성기관 부문 기획재정부 장관상 수상 한화, 美에 1.1조 베팅…방산·조선·에너지 '美 중심' 재편 가속 “얼굴 흉터? 오히려 매력” 와비사비 즐기는 Z세대