25일 업계에 따르면 한화는 전날 공시를 통해 미국 법인 재편과 신규 투자 계획을 밝혔다.
핵심은 2023년 3월 설립된 미국 투자사 한화퓨처프루프의 지분 조정이다.
해외 M&A와 신사업 투자를 맡아온 이 회사는 출범 당시 한화에어로스페이스와 한화솔루션이 각각 50%를 보유했지만, 이번 조정으로 한화에어로스페이스는 50%를 유지하고 한화솔루션 지분은 12.5%로 줄어든다. 나머지 지분은 새로 신설되는 한화디펜스앤에너지(HD&E)가 넘겨받는다.
HD&E는 자본금 1조1400억원으로 설립되며 한화시스템·한화오션·한화솔루션이 각각 37.5%, 37.5%, 25%를 나눠 갖는다. 이를 위해 세 회사는 미국 계열사 유상증자에 대규모 자금을 투입했다.
한화시스템은 한화USA에 4279억원을 넣고, 한화오션은 한화오션USA홀딩스에 5020억원을 출자했다. 한화솔루션 역시 한화큐셀 아메리칸 홀딩스에 2853억 원을 투입했다.
한화USA와 한화큐셀 아메리칸 홀딩스는 확보한 재원을 HD&E 출자금으로 전환하며, 한화오션USA홀딩스는 4279억원만 HD&E 자금으로 사용한다.
한화는 필리조선소에도 1472억원을 추가 투입한다. 유상증자 방식으로 마련된 이 자금은 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 관련 조선소 시설 확충에 활용될 예정이다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
