형지 미래사업총괄로 영입된 이준길 사장

형지(부회장 최준호)는 그룹 및 주요 계열사의 중장기 성장 전략을 강화하기 위해 미래사업총괄로 이준길 사장을 영입했다고 25일 밝혔다.이준길 신임 사장은 1992년 행정고등고시(법무행정)에 합격해 제36기로 연수원을 졸업한 뒤 경제기획원 행정사무관으로 공직에 입문했으며, 14년간 공정거래위원회에서 근무했다. 김정관 산업부 장관과 여한구 통상교섭본부장, 이형일 기재부 차관 등과 행시 36기 연수원 동기다.공직 이후에는 두산그룹으로 자리를 옮겨 약 10년간 임원으로 재직하며 두산밥캣, 두산밥콕 등 대형 M&A를 성사시키는 데 한몫했으며, 신사업 확장과 글로벌 사업 재편에서 핵심적 역할을 수행했다. 두산은 두산로보틱스, 두산 스코다파워 등 굵직한 해외 기업 M&A을 성공시켜 재계 주목을 받은 바 있다.또한 동반성장지원팀장을 맡아 협력사와의 공정거래 및 상생 활동을 총괄했고, 한국공정거래조정원 약관분쟁조정협의회 위원으로도 활동했다.이번 영입은 형지그룹이 추진 중인 미래 성장동력 확보 전략의 일환이다. 특히 형지엘리트가 준비해 온 AI·로봇 기반의 작업복·특수복 신사업을 국내외 시장으로 확장하는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 이를 통해 AI 웨어러블 로봇, 워크웨어, 특수복 등 첨단 융합 사업의 고도화와 글로벌 진출이 한층 가속화되는 계기가 될 전망이다.아울러 이 사장은 두산에너빌리티 경력을 바탕으로 형지엘리트가 벨기에 겐트대학교 글로벌캠퍼스와 공동으로 설립한 연구소를 통해 추진중인 신재생 및 친환경 에너지 연구, 탄소 감축 기술 기반 구축에도 추진력을 더할 전망이다.형지 관계자는 “이준길 사장의 M&A 역량과 공정거래 전문성은 형지가 추진하는 AI 기반의 웨어러블 로봇과 신기술 및 신재생 에너지 등 미래사업 전반의 경쟁력을 한층 끌어올릴 것”이라며 “특히 형지엘리트의 신사업 확대에 강력한 시너지가 될 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com