양양군체육회, 2026년 서핑 프로그램 준비 착수…5대 전략 추진

2025년 서핑 특화 프로그램 모습

양양군체육회(회장 김연식)가 심화 체험과 단계별 교육체계를 중심으로 한 5대 전략을 수립하며, 2026년 ‘서핑 특화 프로그램’을 본격적으로 준비한다고 밝혔다.본 사업은 문화체육관광부의 ‘지역자율형 생활체육활동 지원사업’의 일환으로 3년 연속 추진하는 것으로, 양양군체육회는 그동안 지역의 해양 자원을 활용한 서핑 교육을 통해 양양군민의 생활체육 참여 확대와 프로그램의 전문화를 추진해왔다.2026년에는 올해 운영 결과와 현장 간담회에서 수렴한 의견을 토대로, 군민 수요에 맞춘 운영 방식을 새로 적용한다. 이를 위해 군민, 서핑 전문가, 양양군서핑협회와 등 관련 주체들과 개편 방향을 논의하고 있으며, 세부 운영 계획은 내년 초 확정될 예정이다. 이후 참가자 모집과 홍보가 순차적으로 진행된다.양양군체육회는 서핑 입문자의 진입장벽을 낮추고 기존 참여자의 성장 니즈를 반영하기 위해 서핑스쿨을 기초반과 심화반으로 분리 운영한다. 이를 통해 참여자의 실력과 속도에 맞춘 교육이 가능해지며, 단계적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하게 된다. 또한 서핑 안전 교육의 핵심 프로그램인 ‘서프레스큐(Surf Rescue)’ 교실을 토대로 양양군 최초의 민간 해양안전 조직 ‘서프레스큐’ 정식 창설을 추진한다. 이를 통해 지역민이 직접 바다 안전을 관리하는 공공 참여 모델로 마련할 계획이다.성수기나 무파도 시기에도 훈련 가능한 ‘랜드서핑 교실’은 저장비·저위험 서핑 입문 프로그램으로 확대된다. 육상 훈련을 통해 바다 진입에 대한 부담을 줄이고, 더 많은 군민이 서핑을 경험할 수 있도록 지원한다. 아울러 선수·지도자·심판 등 서핑 전문자격 취득 과정을 확대해 지역 내 활동으로 이어지는 일자리 경로를 마련함으로써 청년 일자리 창출과 서핑 산업 기반도 강화할 예정이다.양양군체육회는 2025~2026년 성과를 정리한 성과공유집을 발간하고, 2027년에는 이를 바탕으로 타 생활체육 종목으로 확장 가능한 운영 모델을 구축할 계획이다. 또한 양양군체육회와 G1 방송이 공동 제작한 서핑 다큐멘터리가 12월 방영을 앞두고 있어, 서핑 교육과 군민 참여가 지역사회에 더욱 확산될 것으로 기대된다.김연식 양양군체육회 회장은 “서핑은 단순한 해양 스포츠를 넘어 지역과 사람을 잇는 활동”이라며 “2026년은 이를 군민의 일상 속에 안정적으로 자리잡게 만드는 해가 될 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com