암바니 릴라이언스 그룹 회장

삼성 계열사 경영진 회동



유통·화학 중심 기업 구조 전환

삼성과 '딥테크' 동맹 강화

‘아시아 최대 부호’ 무케시 암바니 인도 릴라이언스 그룹 회장이 25일 오전 서울 방화동 서울김포비즈니스항공센터를 통해 방한하고 있다. 한국경제 최혁 기자

삼성, ‘인도 AI 시장’ 선점할까

이재용 회장, 글로벌 네트워크 활용해 신사업 발굴 나서

이재용 회장은 지난해 암바니 릴라이언스그룹 회장의 막내아들 결혼식에도 참석했다. 웨이보 캡처

이재용 삼성전자 회장이 25일 암바니 릴라이언스 회장과 만나 반도체·인공지능(AI)·차세대 통신 등 미래 사업 동맹을 강화했다. 삼성의 미래 기술 포트폴리오와 릴라이언스의 ‘딥테크 기업 전환’ 전략이 맞물리며 양사의 협력 범위가 한층 넓어지는 분위기다.삼성은 이날 암바니 회장에게 ▲AI ▲확장현실(XR) ▲파운드리 ▲AI 데이터센터 ▲차세대 통신 ▲미래 디스플레이 ▲클라우드 ▲배터리·ESS ▲플랜트 엔지니어링 등 그룹 전체의 미래 기술을 소개했다.인도 최대 기업인 릴라이언스는 화학·유통 중심의 기존 사업을 정보통신(ICT)분야로 확대하고 있다. 사업 모델 전환을 위해 향후 반도체·통신·디스플레이·배터리·EPC(설계 /조달 /시공 ) 등 종합 역량을 갖춘 삼성과의 사업 협력 기회가 확대될 것으로 기대된다.특히 릴라이언스는 최근 인도에 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 건설을 추진하는 등 AI 관련 사업도 확장하고 있어, 삼성의 AI 반도체·네트워크 솔루션·디스플레이·배터리 등 ‘전 계열사 라인업’이 인도 시장에 한꺼번에 투입될 가능성이 커졌다는 평가가 나온다. 암바니 회장은 갤럭시 XR, 마이크로 RGB 디스플레이 등 삼성전자의 최신 기술을 직접 체험하기도 했다.양사의 관계는 이건희 선대회장 시절부터 이어져 왔으며, 2012년 인도 최대 통신사인 릴라이언스 지오와 4G 구축 계약을 체결하며 사업 협력을 본격화했다. 2022년 5G 무선접속망 장비 계약을 통해 양사 협력은 더 공고해졌다.이날 이 회장과 암바니 회장의 회동은 만찬까지 이어지며 ‘전방위 협력’ 논의에 속도를 냈다. 이 자리에는 노태문 삼성전자 사장, 김우준 삼성전자 네트워크 사업부장, 최주선 삼성 SDI 사장, 이준희 삼성 SDS 사장, 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 남궁홍 삼성 E&A 사장, 이재언 삼성물산 상사부문 사장 등이 참석했다.암바니 회장이 한국을 찾은 건 릴라이언스가 AI, 신재생에너지 등 첨단 기술 기반의 ‘딥테크’ 기업 전환을 추진하고 있기 때문이다. 특히 AI·신재생 기반의 초대형 데이터센터와 스마트공장 구축을 추진하고 있다. 미래 신사업이 걸린 대형 프로젝트가 본격화되면, 삼성은 장비부터 소프트웨어·디스플레이·배터리까지 전 계열사가 참여하는 대형 협력 모델이 만들어질 가능성이 크다. 이번 만남은 그 출발점이라는 평가가 나온다.이 회장과 암바니 회장은 개인적으로도 돈독한 친분을 유지하고 있다. 암바니 회장의 자녀 결혼식에 모두 초청받은 한국인은 이 회장이 유일하다. 이 회장은 2018년 암바니 회장의 장녀 이샤 암바니 결혼식에 참석했고, 2019년에는 장남 아카시 암바니 결혼식에, 2024년 7월에는 막내아들 아난트 암바니 결혼식에 참석해 축하했다.폭넓은 글로벌 네트워크를 활용해 미래 먹거리와 신사업을 직접 발굴하는 것이 이 회장의 경영 스타일이다.지난 10월에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO 등과 만나 AI 팩토리 구축, 차세대 메모리·파운드리 공급, AI-RAN 등에서 협력을 논의했다.11월에는 벤츠의 올라 칼레니우스 회장과 승지원에서 만나 미래 모빌리티 기술 협력 방안을 논의했다. 세계 4위 완성차 업체인 스텔란티스 존 엘칸 회장과도 막역한 사이다. 엘칸 회장의 제의로 스텔란티스의 모회사인 ‘엑소르’ 사외이사를 5년간 맡기도 했다.이 회장은 화이자·로슈·BMS·아스트라제네카 등 글로벌 제약사 경영진과도 수시로 만나며 삼성의 바이오 사업 강화에도 힘을 보태고 있다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com