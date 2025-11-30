초호화 뒤편에 놓인 신뢰·투명·비전 리더십 과제 남아

무케시 암바니 인도 릴라이언스그룹 회장과 장남인 아카시 암바니 릴라이언스 지오 인포컴 이사회 의장이 11월 25일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 방한하고 있다. 사진=최혁 한국경제신문 기자

Appearance

검은 코트 한 벌로 드러난 ‘절제된 권력’의 기술

무케시 암바니 회장이 2024년 인도 뭄바이 자택에서 열린 막내아들 결혼식 행사에서 장남 아카시 암바니와 포즈를 취하고 있다. 사진=AP·연합뉴스

Behavior

여유로워 보이지만 전략적인 움직임, 암바니식 리더십의 내면

이재용 삼성전자 회장이 2019년 무케시 암바니 회장의 장남 아카시 암바니의 결혼식에 인도 전통 의상을 입고 참석한 모습. 사진=신봉길 전 주인도대사 페이스북

Communication

말보다 장면으로 설득하는 리더, 암바니식 메시지 구조

AI·6G·배터리·반도체…이 만남이 만든 경제적 전환

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

아시아 최고 부호 무케시 암바니 릴라이언스 회장이 장남 아카시와 함께 전용기로 김포에 도착한 이번 방한은 ‘축적된 신뢰 관계의 재가동’이었다.암바니 회장과 이재용 삼성전자 회장의 인연은 이미 10년 이상 이어져 왔다. 삼성은 2012년 인도 최대 통신사 릴라이언스 지오의 4G 장비를 단독 공급하며 인도 전역의 통신 인프라 구축에 핵심 역할을 했고 이 회장은 2018년·2019년·2024년 암바니 자녀들의 결혼식에 모두 초청된 유일한 한국 기업인이었다.특히 150대 이상의 전용기가 몰릴 정도로 초대형 글로벌 인맥이 모였던 결혼식에서 두 사람은 가족적 관계에 가까운 교류를 이어왔고 이 신뢰 기반은 기업 간 전략적 협력의 큰 축으로 성장했다.14시간 남짓한 이번 방한 일정이 수원 이노베이션 뮤지엄, 기흥·화성 반도체 캠퍼스, 그리고 서초사옥에서의 만찬까지 이어진 것도 이러한 깊은 관계의 연장선이다.릴라이언스가 석유화학·에너지·통신에서 AI·신재생에너지·데이터센터 중심의 첨단 기업으로 체질을 바꾸는 전환기에 들어선 지금, 양사가 차세대 반도체·배터리·6G·XR·AI 인프라 등 미래산업 전반을 함께 논의한 것은 의미가 크다.이번 회동은 두 기업의 협력이 다시 한번 상승 곡선을 그릴 수 있음을 보여준 결정적 순간이었다.암바니는 공식석상마다 옷차림을 통해 메시지를 자연스럽게 구축하는 리더다. 이번 방한에서도 공항에서 포착된 블랙 더블 코트는 절제와 신뢰를 상징했다.버튼을 잠그지 않은 여유로운 실루엣, 화이트 셔츠의 간결함, 어깨 힘을 뺀 편안한 자세는 협상의 주인공으로서의 위압감이 아닌 파트너십 중심의 존재감을 전달한다.뒤에서 밝은색 패딩을 입은 아카시와 대비를 이루는 모습은 아버지와 아들의 역할을 시각적으로 분리하며 세대교체의 맥락을 자연스럽게 보여준다.인도의 초대형 결혼식 장면에서는 또 다른 방식의 표현이 등장한다. 가족 구성원들이 강렬한 레드·핑크·골드의 화려함으로 시선을 끌 때 암바니는 연한 피치·미색 셰르와니를 입어 중심을 잡는다. 채도는 낮추고 원단의 광택으로 품격을 드러내며 ‘축제의 주인공은 자녀들, 나는 그들을 지탱하는 축’이라는 메시지를 남긴다.장남이 금사 장식의 붉은 전통 의상을 입어 후계자 이미지를 강조한 장면에서도 암바니는 가장 절제된 색을 골라 안정감과 권위의 중심축 역할을 수행한다.글로벌 포럼에서 사티아 나델라와 나란히 앉은 장면에서는 네이비 슈트로 전문성과 신뢰성을 강조하고, 종교 행사에서는 마룬 쿠르타로 진중함을 보여준다.이런 다양한 상황 속에서 그의 외적 선택은 늘 일관된 방식으로 작동한다. 과시보다 균형, 장식보다 상징, 화려함보다 절제가 리더의 존재감을 완성하는 데 더 큰 힘을 가진다는 것을 보여주는 방식이다.암바니의 행동은 극적인 제스처보다 안정된 흐름을 중시한다. 공항에서 수행원들이 긴장한 표정으로 움직일 때도 그는 일정한 미소와 자연스러운 보폭을 유지했다. 어깨 힘을 빼고 손을 코트 옆에 가볍게 두는 동작에서는 자신감이 묻어난다.그러나 이러한 여유는 철저한 사전 준비를 기반으로 한다. 이번 한국 방문에서도 경호팀이 먼저 입국해 동선을 점검했고 수원·기흥·화성을 거쳐 서초사옥으로 향하는 동선이 정확하게 설계됐다.인도 대규모 결혼식에서도 그는 과도한 포즈나 격정적 제스처를 쓰지 않는다. 글로벌 포럼에서도 그는 필요 이상으로 말하지 않고, 상대의 논거를 먼저 듣고 핵심만 정리하는 태도를 보여준다. 이러한 특징은 그의 사업 스타일과 닮아 있다. 공격적으로 투자하지만 관계에서는 관찰·경청·타이밍을 우선하는 방식이다.암바니는 긴 연설보다 상징적 장면을 활용해 메시지를 전달하는 리더다. SNS에는 해시태그 중심으로 결혼식, 종교행사, 기술 포럼에서의 순간들이 기록되며 그 자체가 그의 세계를 보여주는 스토리가 된다.결혼식에서 글로벌 CEO, 전현직 정상들이 그의 가족과 함께 사진을 찍는 장면은 릴라이언스가 경제적 영향력이자 네트워크의 중심이라는 사실을 말 없이 드러낸다. 사원을 봉헌하거나 종교의식을 주관하는 장면은 가문이 지역사회와 전통적 가치의 중심에 있음을 보여준다.이번 서울 방문에서도 기자회견 없이 입국 장면, 사업장 방문, 이재용 회장과의 만찬 소식만으로도 ‘전략적 협력 재편’이라는 강력한 메시지가 완성됐다.이번 만남은 대규모 경제적 전환을 예고한다. 릴라이언스가 120억~150억 달러를 투자해 1GW급 AI 데이터센터를 건설하는 계획은 삼성에 반도체·스토리지·전력 솔루션 공급 기회를 의미한다.지오의 5G·6G 확장도 수십조원 규모로 추정되며 삼성은 이미 4G 전국망을 단독 구축한 경험을 바탕으로 다시 핵심 파트너가 될 가능성이 크다. 배터리와 ESS, 플랜트 역시 릴라이언스의 신재생 전략과 직접 연결돼 있어 삼성SDI·삼성물산까지 협력 범위가 확장될 수 있다.이번 만찬에 삼성 주요 계열사 사장단이 총출동한 이유도 여기에 있다. 정보통신기술(ICT) 인프라 확충과 외국인 직접투자가 국가 성장률을 높인다는 학술 연구 결과처럼 인도는 디지털 인프라 확장에 따라 성장률이 더 높아질 가능성이 있고 삼성은 그 핵심 공급망으로 자리 잡을 기회를 얻는다.이 회동은 삼성에는 공급망 다변화, 반도체 수요 확장, 인도 시장 장악력 강화를, 릴라이언스에는 글로벌 기술 파트너 확보를 의미한다. 암바니는 전통·기술·가문·협력을 조화롭게 연결하며 외적 인상과 전략적 파트너십을 모두 구축한 리더다.그러나 향후 초호화 행사와 사회적 불평등 사이의 균형, 가족 중심 경영구조의 투명성, 그리고 장면 중심 소통에서 더 나아간 공개적 비전 제시라는 과제가 남아 있다.이번 서울 방문은 평범한 방문이 아니라 한국과 인도 양국의 기술 생태계가 한 단계 교차하는 순간이었다. 암바니가 앞으로 이 균형을 어떻게 확장하느냐가 릴라이언스뿐 아니라 인도·한국·글로벌 기술 시장의 중요한 변수가 될 것이다.