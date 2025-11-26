정은경 보건복지부 장관이 17일 정부서울청사에서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다. /뉴스1

정부가 필수의료 분야 의료사고에 대한 배상 보험료 지원을 대폭 확대한다.26일 보건복지부(이하 복지부)에 따르면 산부인과와 소아외과 등 필수의료 분야 의료사고에 대한 배상 보험료 지원 사업을 본격적으로 시작한다.이는 의료진의 배상 부담을 완화하고 환자의 신속한 피해 회복을 지원하기 위한 것이다.복지부는 공모를 통해 현대해상화재보험을 올해 보험사업자로 선정하고 보험계약 내용을 확정했다.보험료 지원 대상은 필수의료 분야 전문의와 전공의다. 분만 실적이 있는 병·의원 산부인과 전문의와 병원급 소아외과·소아흉부외과·소아심장과·소아신경외과 전문의가 대상이다.전문의 의료사고 배상액 중 2억원까지는 의료기관이 부담하고 2억원을 초과한 15억원 배상액 부분에 대해선 보험사가 부담하는 구조다.보험료는 전문의 1인당 연 170만원지만 국가가 150만원을 지원해 의료기관에서는 연간 20만원만 부담하면 된다.전공의의 경우 수련병원에 근무하는 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 심장혈관흉부외과, 응급의학과, 신경외과, 신경과 소속 레지던트가 지원 대상이다.의료사고 배상액 중 3000만원까지는 수련병원이 부담하고 3000만원을 초과한 3억원 배상액 부분에 대해 보험사가 보장한다.보험료는 전공의 1인당 연 42만원으로 이 중 국가가 25만원, 병원이 17만원을 부담한다.수련병원이 기존에 가입한 배상보험이 있을 경우 전공의 1인당 25만원의 환급을 선택할 수도 있다.정은경 복지부 장관은 “전문의 1인당 연 20만원의 적은 비용으로 15억원의 고액 손해배상에 대비할 수 있는 제도이므로 많은 의료기관이 가입하기를 기대한다”며 “충분하고 신속한 피해 회복을 전제로 환자와 의료진 모두를 위한 의료사고 안전망을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com