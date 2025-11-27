브레댄코, 겨울 시즌 한정 딸기 스페셜 라떼 3종 출시

프리미엄 베이커리 카페 브랜드 브레댄코(bread&co.)가 다가오는 겨울 시즌을 맞아 ‘딸기의 진한 맛과 겨울 감성’을 콘셉트로 한 시즌 한정 스페셜 음료 3종을 출시한다고 27일 밝혔다.브레댄코는 말차, 시나몬, 초콜릿과 만난 이색적인 조합으로 딸기의 달콤함을 가장 매력적으로 경험할 수 있는 겨울 딸기 음료 3종을 준비했다.이번 라인업은 ‘딸기말차라떼’, ‘딸바시나몬라떼’, ‘딸기초코라떼’ 등 총 3종으로 구성됐다.‘딸기말차라떼’는 달콤한 딸기청과 깊은 풍미의 제주 말차가 조화된 음료로, 달콤함과 쌉쌀함이 동시에 느껴지는 이색적인 조합이 특징이다. ‘딸바시나몬라떼’는 딸기와 바나나의 부드러운 달콤함에 시나몬 파우더를 더해 겨울 분위기를 풍부하게 살렸으며, 새로운 라떼 조합을 찾는 고객에게 적합한 메뉴다. 또한 ‘딸기초코라떼’는 딸기의 상큼함과 초콜릿의 진한 풍미를 균형 있게 담아 디저트처럼 부드럽고 달콤한 여운을 남긴다.브레댄코 관계자는 “이번 겨울 시즌 음료는 '익숙함 속의 새로움'을 찾는 고객 트렌드를 반영하여, 브레댄코만의 해석으로 가장 매력적인 맛의 밸런스를 찾는 데 집중했다”며, “올겨울 브레댄코의 스페셜 라떼와 함께 따뜻하고 달콤한 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.한편, 브레댄코의 겨울 딸기 음료 3종은 전국 브레댄코 매장에서 11월 21일부터 시즌 한정 기간 동안 판매될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com