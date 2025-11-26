“73세까지 일하는 고령층” 진짜 이유 있네

경제협력개발기구(OECD)국가 중 한국의 노인들이 가장 오래 일하고 가장 높은 고용률을 보이고 있다. 이는 ‘일하는 즐거움’ 때문이 아니라 생계를 위한 어쩔 수 없는 노동이라는 분석이 나왔다.26일 국민연금연구원 오유진 주임연구원의 ‘국민연금과 고령자 노동 공급’ 보고서에 따르면 한국은 2025년 65세 이상 인구 비중이 20.3%에 이르며 이미 초고령사회로 진입했다.특히 65세 이상 고용률은 37.3%(2023년 기준)로 OECD 평균인 13.6%를 훌쩍 넘어 회원국 중 1위를 기록했다. 같은 초고령사회인 일본의 25.3%보다 훨씬 높은 수치다.통계청 조사에서도 한국의 고령층이 희망하는 근로 연령은 평균 73.4세로 나타났다. 하지만 이처럼 오래 일하려는 이유는 대부분 ‘생활비에 보탬(54.4%)’ 때문이다. ‘일하는 즐거움(36.1%)’, ‘무료함 달래기(4.0%)’ 등 자발적 동기 보다 생계형 노동의 비중이 압도적으로 높았다.핵심 원인은 부족한 공적연금이다. 2024년 기준 국민연금 평균 수령액은 약 66만 원으로 1인 가구 월 최저생계비인 134만 원의 절반에도 못 미치는 수준이다.여기에 서구 국가들처럼 연금을 받으며 은퇴를 선택하는 구조와는 거리가 멀다. 연금을 받아도 생계가 어려워 일을 놓을 수 없는 현실이다.여기에 법정 정년과 실제 퇴직 연령 사이의 긴 공백인 이른바 ‘소득 크레바스(Income Crevasse)’가 고령층의 노동시장으로 내몬다는 것이다.법정 정년은 60세이지만 주된 직장에서의 평균 퇴직 연령은 52.9세(2025년 기준)에 불과하다.반면 국민연금 수급 개시 연령은 63세(1961~1964년생)에서 65세(1969년 이후 출생자)로 점점 늦어지고 있다.직장을 떠난 뒤 연금을 받기까지 최소 10년 이상 소득이 끊기는 ‘보릿고개’가 생기는 셈이다.보고서는 연금 수급 개시 연령을 늦추는 정책이 연금 제정에는 도움이 되더라고 당장 고령층에게는 생계를 위해 노동시장에 나서는 강력한 요인으로 작용한다고 분석했다.또 다른 모순은 ‘소득 활동에 따른 노령연금 감액제도’다. 2025년 기준 월 308만 원 이상의 소득을 올리면 연금액을 최대 50%까지 감액하는 제도로 이는 “일하면 손해”라는 인식을 심어줘 고령층의 근로 의욕을 떨어뜨릴 수 있다는 비판을 받아왔다.다만 보고서는 이 제도가 주로 고소득자에게만 적용되므로 고령층 전체의 노동 참여에 미치는 영향은 크지 않다고 평가했다.반면 연금 수령을 늦출 경우 연 7.2%씩 연금을 더 지급하는 ‘연기연금 제도’는 고령층 노동 공급을 늘리는 긍정적인 요인으로 작용하는 것으로 나타났다.건강이 허락하고 일자리가 있을 경우 당장의 수입보다 더 높은 미래 연금을 선택해 은퇴를 미루는 이들이 늘어날 수 있다는 의미다.오유진 주임연구원은 과거 해외 연구들이 “공적연금이 고령자의 근로를 줄이고 은퇴를 앞당긴다”고 결론 내린 것과 달리 한국의 최근 연구들은 국민연금이 노동 공급을 감소시키는 효과가 없거나 미미하다고 밝혔다.이는 연금 수준이 낮아 연금 수급 여부가 은퇴 결정에 큰 영향을 미치지 못하기 때문이다.결국 한국의 고령자들은 연금을 받아도 일을 해야 하고 연금을 받기 전까지는 더욱 일할 수밖에 없는 구조에 놓여 있는 상황이다.보고서는 인구 감소로 인한 노동력 부족 문제를 해결하기 위해서라도 고령층의 노동 참여를 적극적으로 활용할 필요가 있다고 제언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com