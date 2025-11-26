지방 부동산, 광역시 중심 상승…대구 '달서 롯데캐슬 센트럴스카이' 관심

최근 수도권을 중심으로 한 정부의 고강도 부동산 규제가 시행되면서 지방 주요 대도시 아파트 거래가 살아나는 것으로 나타났다. 수도권 대비 상대적으로 규제가 덜한 지방을 중심으로 내 집 마련 및 투자 수요가 이동하는 ‘풍선효과’가 현실화하고 있다는 분석이다.실제로 20일 기준 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 10.15 부동산 대책 시행일인 지난달 16일부터 31일까지 5대 광역시 아파트 매매 거래량(분양권·입주권 포함)은 6,351건으로 집계됐다. 직전 보름(10월 1일~15일) 거래량(3,359건)대비 89.07% 증가한 수치다.지역별로는 부산이 1,119건에서 2,096건으로 977건이 늘며 거래량이 가장 많이 늘었다. 이어 대구(759건→1,331건), 광주(370건→814건), 대전(399건→816건), 울산(494건→873건) 순이다. 반면 규제지역으로 지정된 서울과 경기 12곳의 거래량은 같은 기간 9,158건에서 3,575건으로 절반 이하로 감소했다.가격 지표에도 변화가 나타났다. 한국부동산원에 따르면, 11월 2주차 5대 광역시 아파트 매매가격지수는 98.92로 전주 대비 0.01% 상승하며 2주 연속 오름세를 이어갔다. 앞서 11월 1주차에 해당 지수가 2023년 11월 이후 약 2년 만에 처음으로 상승 전환한 데 이어, 이번 주에도 상승 흐름을 지속한 것이다.대구에서는 아파트 실거래 신고가 사례도 잇따르고 있다. 달서구 ‘달서SK뷰(SK VIEW)’ 전용 84㎡는 지난달 6억2,000만 원에 거래되며 신고가를 경신했다. 같은 달 ‘힐스테이트 감삼 센트럴’ 전용 84㎡ 역시 6억7,100만 원에 거래돼, 불과 두 달 만에 전고가 대비 4,100만 원 상승한 것으로 나타났다.이러한 가운데, 지난 10월 준공을 마치고 12월 말 입주를 앞둔 ‘달서 롯데캐슬 센트럴스카이’에 대한 실수요 및 투자수요자들의 관심이 쏠린다.롯데건설이 대구 달서구 본동 일원에 선보인 ‘달서 롯데캐슬 센트럴스카이’는 지하 5층~지상 48층 3개 동, 전용 84㎡ 아파트 481가구와 전용 84㎡ 오피스텔 48실 등으로 구성된 주거복합단지다.달서 롯데캐슬 센트럴스카이는 우수한 입지환경이 강점으로 꼽힌다. 감천초가 안심 도보 통학권에 위치한 것을 필두로 덕인초, 새본리중, 효성중·여고, 대건중·고 등 각급 학교가 지근거리에 있고 달서구립 본리도서관 등도 가깝다.여기에 롯데백화점(상인점), 홈플러스(성서점) 등 쇼핑시설을 비롯해 달서구청, 달서경찰서, 달서소방서 등 각종 공공기관 이용도 쉽다. 롯데시네마를 비롯해 올림픽기념 국민생활관 등 문화시설과 학산공원 등 녹지공간도 풍부하다.사통팔달 쾌속 교통망도 자랑한다. 남대구IC가 인근에 있어 중부내륙고속도로 진출입이 편리하고 달구벌대로, 와룡로 등 도로망을 통해 대구 전역으로 쉽게 오갈 수 있다. 이와 함께 월촌역(대구 1호선)과 죽전역(대구 2호선)이 가깝고, 2022년 개통한 서대구역까지도 차량으로 10분대면 도달 가능하다. 서대구역에는 KTX·SRT를 비롯해 대경선이 신설돼 운행 중이다.달서 롯데캐슬 센트럴스카이는 계약조건 변경을 통해 수요자들의 부담도 대폭 낮췄다. 기존 분양가 대비 약 1억원의 가격 절감 혜택이 적용된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com