분양가상한제 적용, 계약금 1000만원, 중도금 무이자 등으로 주목

‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’ 조감도. 우미건설 제공

우미건설이 경기도 화성시 남양뉴타운에서 5년 만에 분양가 상한제가 적용된 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’를 공급해 주목 받고 있다. 단지는 이달 28일(금) 견본주택 개관과 함께 본격적인 청약일정에 돌입한다.12월 1일(월) 특별공급을 시작으로, 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 청약 신청을 받는다.당첨자 발표는 10일(수), 정당계약은 21일(일)부터 23일(화)까지 3일간 진행된다.경기도 화성시 남양읍 남양리 2198번지 일원에 위치한 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 총 556세대 규모로 조성된다. 전 가구는 실수요자의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 타입으로 구성됐다.해당 단지는 분양가 상한제가 적용돼, 전용 84㎡ 기준 4억원 초중반대라는 합리적인 분양가를 선보인다. 여기에 1차 계약금 1000만원 정액제를 도입해 초기 자금 부담을 줄였다. 중도금 무이자 혜택도 제공된다. 이에따라 수분양자들은 입주 시까지 계약금 외 추가적인 자금 지출 없이 내 집 마련을 할 수 있다.남양뉴타운은 화성시청 이전, 서해선 복선전철 개통을 비롯해 주요 인프라가 조성되는 호재를 안고 있다. 특히 교통여건이 강점이다.지난해 말 서화성~홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고, 서해선(2026년 12월 개통예정) 원시~서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선신설(2028년 12월 개통예정)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 올 초 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업까지 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 이동할 수 있게 된다.게다가 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 남양뉴타운 내에서도 교육여건이 우수한 입지를 자랑한다. 단지 바로 앞에 새동초등학교·중학교가 2026년 3월 개교를 앞두고 있고 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.단지는 남향 위주 동 배치와 넉넉한 동간거리 확보를 통해 주거 쾌적성을 높였다. 지상에 차 없는 단지로 조성하고 다양한 테마의 조경설계도 적용할 방침이다. 세대당 주차대수는 1.33대를 확보해 편의성도 극대화했다.‘린’ 브랜드 특유의 다채로운 커뮤니티도 가치를 더한다. 단지 내 커뮤니티에 피트니스클럽, 주민카페(카페 Lynn), 맘스라운지, 스크린골프장을 포함한 골프연습장, 탁구장 등이 들어설 예정이다. 남·녀 구분 독서실, 작은도서관 등 자녀들을 위한 학습공간도 마련된다.‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’의 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동 524-1번지에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com