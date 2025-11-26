KT 정우진 전략·사업컨설팅부문장(왼쪽)과 디지털브릿지 안태은 아시아·태평양 부문 대표(오른쪽)가 AI 데이터센터 사업 관련 업무 협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. KT제공

KT가 글로벌 디지털 인프라 투자 기업 디지털브릿지(DigitalBridge)와 인공지능(이하 AI) 데이터센터 사업 관련 업무 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.회사에 따르면 지난 25일 협약식에서 양사는 ‘국내 AI 데이터센터 인프라 구축’을 목표로 아시아·태평양 지역 AI 데이터센터 수요에 사전 대비할 계획이다.KT와 디지털브릿지는 이번 협약으로 ▲국내 AI 데이터센터 사업 공동 개발 ▲해외 데이터센터 사업 협력 ▲데이터센터 ESG 기술 공유 등을 추진한다.또 국내 AI 데이터센터의 설계부터 운영까지 전 과정에서 협력한다. 기존 양 사의 데이터센터 간 연결성과 안정성을 강화하는 방안도 함께 논의할 계획이다.해외에서는 AI 데이터센터 사업 기회 발굴을 위한 시장 조사를 공동으로 수행하며 디지털브릿지가 추진하는 글로벌 AI 데이터센터 프로젝트에 KT가 참여하는 기회도 모색한다.데이터센터 ESG 분야에서도 디지털브릿지는 데이터센터 ESG 관련 기술 및 운영 경험을 KT에 공유한다. KT는 이를 통해 지속 가능한 AI 데이터센터 운영과 역량 향상 방안을 함께 검토할 계획이다.한편 디지털브릿지는 미국에 본사를 둔 디지털 인프라 투자 전문 기업이다. 약 1080억 달러 규모의 자산을 운용하고 있으며 북미와 유럽 등의 글로벌 통신사와 네트워크 및 IT 인프라 분야에서 협력해 왔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com