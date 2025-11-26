사진=한경DB

지방의회 의원들이 국민 혈세로 외유성 출장을 다녀오는 관행에 제동이 걸렸다.26일 행정안전부(이하 행안부)에 따르면 내년 6월 지방의회의원 임기 만료를 앞두고 단순 외유성 해외출장이 증가하는 것을 방지하기 위해 강화된 규칙 개정안을 전국 지방의회에 권고했다.임기가 1년 미만 남은 의원의 국외출장은 외국정부 초청이나 국제행사 참석, 자매결연 체결 등 불가피한 경우로만 제한하는 게 골자다.실제로 지난해 국민권익위원회가 지방의원 국외출장 실태를 점검한 결과 단순 외유성 출장이 다수 발각됐다.행안부는 올해 1월 1일 1기관 방문, 출장계획서 사전공개, 출장 후 심사위원회 심의 등 사전·사후 관리를 강화하는 규칙 표준안을 권고했지만 코로나19 이후 임기 말 해외출장이 다시 증가하고 있다는 비판이 제기됐다.개정안은 출장 사전검토 절차를 대폭 강화했다. 일반 국외출장은 긴급성, 인원 최소성, 출장결과 활용가능성 등 요건 충족 여부를 엄격히 검토해 의장이 허가하되 허가 검토서를 홈페이지에 공개해 주민 의견을 수렴하도록 했다.공무국외출장심사위원회에는 외부전문가와 주민뿐 아니라 시민단체 대표나 임원을 반드시 포함하도록 했다.징계처분을 받은 의원은 일정 기간 국외출장이 제한되는 등 사후관리도 엄격해진다.여기에 의회 직원 보호 조항도 신설됐다. 특정 여행업체 알선이나 출장 강요, 회계 법령 위반 요구 등 의원의 위법·부당한 지시를 직원이 거부할 수 있는 근거를 마련했다.지시를 거부했다는 이유로 인사나 평가에 불이익을 주지 못하도록 하고 출장 중 공동비용 갹출이나 사적 심부름 지시, 회식 강요 같은 이른바 ‘갑질 행위’도 금지했다.행안부는 규칙 개정 권고 이후에도 감사에서 위법·부당한 해외 출장이 적발된 지방의회에 대해 지방교부세·국외여비 감액 등 재정 페널티를 부여하는 방안을 검토할 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com