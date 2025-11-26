홈 한경BUSINESS [인사] 삼성카드 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511266400b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.26 11:10 수정2025.11.26 11:10 김태림 기자 삼성카드 CI. 사진=삼성카드삼성카드는 2026년 임원 정기인사를 실시하고상무 3명을 승진시켰다고 26일 밝혔다.다음은 삼성생명 승진 임원 명단.◇상무▲고항진 ▲김군호 ▲지승권김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 롯데케미칼·HD현대케미칼, 대산NCC 통합…석화재편안 '1호' 마스터마인드협회, 서울 독서포럼 1기 수료식 성료 LS, LS전선에 1500억 출자…"차입 대신 유증 참여로 재무구조 안정화" 홀트아동복지회, 경계선 지능 한부모가족 지원 서명 캠페인 진행 “혈세낭비 외유성 출장 차단” 임기 1년 미만 지방의원 해외 출장 제한