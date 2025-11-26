삼성카드 CI. 사진=삼성카드

삼성카드는 2026년 임원 정기인사를 실시하고상무 3명을 승진시켰다고 26일 밝혔다.다음은 삼성생명 승진 임원 명단.◇상무▲고항진 ▲김군호 ▲지승권김태림 기자 tae@hankyung.com