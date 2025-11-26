100여 명 CEO, 독서 포럼 통해 세상 보는 눈 넓혀...

2026년에는 서울, 대구, 부산 3개 도시로 확장 진행

마스터마인드협회 CEO 조찬독서포럼 1기 수료식. 마지막 포럼은 김헌 서울대 교수가 저서 <김헌의 그리스 로마 신화>를 주제로 특강을 펼쳤다.